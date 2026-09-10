Officiel : cité comme plan B de Mario Stroeykens, Cameron Puertas a trouvé son nouveau club

Cameron Puertas se cherchait une porte de sortie en cette fin de mercato. La grande majorité du marché européen étant fermé, il a dû se rabattre sur une autre destination. L'ancien milieu offensif de l'Union Saint-Gilloise continue donc finalement son tour du Golfe.

Il y a deux ans, ce sont plus de 15 millions d'euros qui ont garni les caisses de l'Union Saint-Gilloise grâce au transfert de Cameron Puertas à Al-Qadisah.

Le joueur ne privilégiait pas l'aspect sportif avec ce choix mais savait tout de même qu'avec ses connexions en Europe, Al-Qadsiah était en mesure de le prêter sur le vieux continent, il s'agit d'ailleurs d'un argument souvent utilisé par les clubs saoudiens au moment de convaincre leurs cibles de signer.

Des années dictées par le bon vouloir d'Al-Qadsiah

De fait, après une saison en Saudi Pro League, Puertas a rejoint la Bundesliga la saison dernière, avec un séjour en prêt au Werder Brême, aux côtés d'anciens Unionistes comme Senne Lyen ou Victor Boniface (sans oublier Samuel Mbangula).

Avec sa bonne saison en Allemagne, le milieu hispano-suisse aurait même pu prétendre à participer à la Coupe du Monde avec la Nati, il en a finalement été empêché par un souci administratif assez hallucinant lié à son casier judiciaire.

Pas de deuxième saison en Allemagne pour Puertas

Cet été, Puertas était proche de retourner à Brême. Après avoir laissé tomber la piste Mario Stroeykens face au prix demandé par Anderlecht, le Werder a pensé à faire revenir son ancien joueur. Mais le prix demandé par Al-Qadsiah était là aussi assez conséquent. Aucun accord n'a donc été trouvé, pas même pour un prêt avec option d'achat.





Retourné en Arabie Saoudite, le principal intéressé quitte tout de même Al-Qadsiah. A défaut de revenir en Europe, il passera la saison en prêt du côté d'Al-Wasl, aux Emirats Arabes Unis. A son retour à Al-Qadsiah l'été prochain, il rentrera dans sa dernière année de contrat.