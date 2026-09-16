Revalorisation de contrat considérable pour "le meilleur sélectionneur de l'histoire"

Âgé de 65 ans, il restera désormais en poste jusqu'en 2032, comme l'a annoncé le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán. L'ancien contrat de De la Fuente courait jusqu'à l'Euro 2028 inclus.

De la Fuente va voir son salaire augmenter considérablement, en reconnaissance de ses performances sportives exceptionnelles à la tête de la Roja. Selon Marca, il deviendrait même l’un des entraîneurs les mieux payés au monde. Le média indique encore qu’il fait une entrée fracassante dans le top 5, alors qu’il ne figurait même pas dans le top 10 jusqu’à présent. Il sera désormais aux commandes lorsque la Roja défendra son titre mondial à domicile dans quatre ans.

Revalorisation salariale exceptionnelle à la hauteur de sa contribution