Revalorisation de contrat considérable pour "le meilleur sélectionneur de l'histoire"

Chafik Ouassal, journaliste football
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Revalorisation de contrat considérable pour "le meilleur sélectionneur de l'histoire"
Photo: © photonews
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Sacré champion du monde l'été dernier lors de la Coupe du Monde qui se tenait au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, Luis de la Fuente se voit offrir un nouveau contrat, revalorisé, bien plus avantageux. Il restera bien sûr sélectionneur de l'Espagne.

Âgé de 65 ans, il restera désormais en poste jusqu'en 2032, comme l'a annoncé le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán. L'ancien contrat de De la Fuente courait jusqu'à l'Euro 2028 inclus.

De la Fuente va voir son salaire augmenter considérablement, en reconnaissance de ses performances sportives exceptionnelles à la tête de la Roja. Selon Marca, il deviendrait même l’un des entraîneurs les mieux payés au monde. Le média indique encore qu’il fait une entrée fracassante dans le top 5, alors qu’il ne figurait même pas dans le top 10 jusqu’à présent. Il sera désormais aux commandes lorsque la Roja défendra son titre mondial à domicile dans quatre ans.

Revalorisation salariale exceptionnelle à la hauteur de sa contribution

"Ses résultats parlent d'eux-mêmes, son éthique de travail parle d'elle-même… et les supporters l'aiment et l'admirent", réagit Louzán. "Je lui ai proposé une prolongation de contrat car, d'un point de vue financier, il ne figurait pas parmi les dix premiers mais cela va changer. Nous mettons la dernière main à l’accord afin qu’il puisse rester encore quelques années. Il est ici depuis quatorze ans et je souhaite qu’il puisse terminer sa carrière ici", explique le président de la Fédération espagnole de football.

De la Fuente avait pris la relève de Luis Enrique après la Coupe du monde 2022. Depuis lors, il a mené l’Espagne vers un nouvel âge d’or. La Roja a remporté la Ligue des Nations en 2023, l’Euro en 2024 et la Coupe du monde l’été dernier. L’Espagne a réalisé tous ces exploits grâce à un style de jeu attractif.

La Coupe du Monde à remporter à domicile?


La fédération espagnole tenait donc à poursuivre sa collaboration avec cet entraîneur à succès : "Nous avons le meilleur entraîneur de notre histoire ; les résultats parlent d’eux-mêmes. Il restera ici jusqu’en 2030… ou peut-être un peu plus longtemps", affirme Louzán.

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