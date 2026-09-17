Trois premières, trois échecs ? "Je trouvais que c'était le bon moment pour les lancer"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Trois premières, trois échecs ? "Je trouvais que c'était le bon moment pour les lancer"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Trois recrues anderlechtoises étaient titulaires pour la première fois ce mercredi : Romeo Amane, Thelo Aasgaard et Andrew Omobamidele. Amane, surtout, a vécu une soirée difficile avec une sortie à la pause. Qu'en a pensé Vitor Bruno ?

Il fallait bien une victime expiatoire à la mi-temps, et c'est Romeo Amane qui a payé pour les péchés de toute l'équipe. Notre préférence aurait été à Enric Llansana, qui livrait une performance calamiteuse jusque là, mais sa dernière demi-heure justifie à peu près que Vitor Bruno ait décidé de sortir l'Ivoirien à la pause. 

Car Amane, titularisé pour la première fois, a paru fort timoré et n'a réussi à peu près aucune passe risquée, tout en prenant bien trop de temps pour les tenter. Mais son coach ne voulait pas l'enfoncer après l'avoir laissé au vestiaire. "Ce n'est pas parce que Amane est sorti que nous avons été meilleurs en seconde période", estime Bruno.

"Je pense maintenant que nous aurions eu la même réaction après la pause s'il était resté sur la pelouse. Mais c'est vrai qu'il n'était pas vraiment à l'aise. Marco Kana connaît bien notre jeu, sait ce qu'il a à faire, et j'ai pensé que cette expérience était nécessaire", explique le Portugais, à raison car Kana a clairement fluidifié le jeu anderlechtois.

Aasgaard et Omobamidele aussi ont peiné

Romeo Amane n'est pas le seul à être passé au travers de sa première titularisation. Thelo Aasgaard et Andrew Omobamidele étaient dans le onze pour la première fois, et n'ont pas vraiment convaincu. Le Norvégien n'a que peu amené offensivement et a beaucoup décroché, l'Irlandais s'est régulièrement fait mettre en difficulté par Nakamura.

Lire aussi… Des nouveaux passés à côté, et toujours les mêmes sauveurs : les cotes d'Anderlecht face à l'OL
"Je dispose de 27 joueurs et je dois en mettre 11 sur le terrain, voilà pourquoi j'ai fait six changements dans mon onze", lance Vitor Bruno. "Je prends ces décisions en fonction de ce que je vois à l'entraînement, et j'ai donc trouvé que c'était le moment. Toutes mes décisions sont prises avec une chose en tête, la seule chose qui soit au-dessus du tout : l'intérêt du RSC Anderlecht. C'est en équipe que nous avons connu des difficultés, pas individuellement. Mais la réaction collective en seconde période me rend fier". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Lyon

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-4 Sparta Prague Sparta Prague
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 18:45 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
OFI Kreta OFI Kreta 18:45 Hoffenheim Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 21:00 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 21:00 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 21:00 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 21:00 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 21:00 Union SG Union SG
Lillestrom SK Lillestrom SK 21:00 Torreense Torreense

Dernières réactions

gaeldierckx gaeldierckx a propos de "Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale Union 60 Union 60 a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois JoBg JoBg a propos de Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs El Malvario El Malvario a propos de Domenico Tedesco encore licencié : son club le vire après quatre journées de Serie A Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved