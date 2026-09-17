Trois premières, trois échecs ? "Je trouvais que c'était le bon moment pour les lancer"

Trois recrues anderlechtoises étaient titulaires pour la première fois ce mercredi : Romeo Amane, Thelo Aasgaard et Andrew Omobamidele. Amane, surtout, a vécu une soirée difficile avec une sortie à la pause. Qu'en a pensé Vitor Bruno ?

Il fallait bien une victime expiatoire à la mi-temps, et c'est Romeo Amane qui a payé pour les péchés de toute l'équipe. Notre préférence aurait été à Enric Llansana, qui livrait une performance calamiteuse jusque là, mais sa dernière demi-heure justifie à peu près que Vitor Bruno ait décidé de sortir l'Ivoirien à la pause.

Car Amane, titularisé pour la première fois, a paru fort timoré et n'a réussi à peu près aucune passe risquée, tout en prenant bien trop de temps pour les tenter. Mais son coach ne voulait pas l'enfoncer après l'avoir laissé au vestiaire. "Ce n'est pas parce que Amane est sorti que nous avons été meilleurs en seconde période", estime Bruno.

"Je pense maintenant que nous aurions eu la même réaction après la pause s'il était resté sur la pelouse. Mais c'est vrai qu'il n'était pas vraiment à l'aise. Marco Kana connaît bien notre jeu, sait ce qu'il a à faire, et j'ai pensé que cette expérience était nécessaire", explique le Portugais, à raison car Kana a clairement fluidifié le jeu anderlechtois.

Aasgaard et Omobamidele aussi ont peiné

Romeo Amane n'est pas le seul à être passé au travers de sa première titularisation. Thelo Aasgaard et Andrew Omobamidele étaient dans le onze pour la première fois, et n'ont pas vraiment convaincu. Le Norvégien n'a que peu amené offensivement et a beaucoup décroché, l'Irlandais s'est régulièrement fait mettre en difficulté par Nakamura.

Lire aussi… Des nouveaux passés à côté, et toujours les mêmes sauveurs : les cotes d'Anderlecht face à l'OL›

"Je dispose de 27 joueurs et je dois en mettre 11 sur le terrain, voilà pourquoi j'ai fait six changements dans mon onze", lance Vitor Bruno. "Je prends ces décisions en fonction de ce que je vois à l'entraînement, et j'ai donc trouvé que c'était le moment. Toutes mes décisions sont prises avec une chose en tête, la seule chose qui soit au-dessus du tout : l'intérêt du RSC Anderlecht. C'est en équipe que nous avons connu des difficultés, pas individuellement. Mais la réaction collective en seconde période me rend fier".