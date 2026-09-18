"Thibaut n'a reçu aucune garantie" : Mark Van Bommel évoque le cas Courtois

La première question adressée à Mark Van Bommel était bien sûr pour parler de l'absence de Thibaut Courtois, annoncée en amont. Le gardien de but du Real Madrid a opté pour un hiatus en sélection, et le nouveau coach fédéral a apporté quelques détails.

Pas de surprise de dernière minute au moment d'annoncer les quatre gardiens de but des Diables Rouges pour cette entame de Ligue des Nations : Thibaut Courtois est bel et bien absent. "Je m'attendais à ce que vous m'en parliez", a souri Mark Van Bommel quand la toute première question de l'un de nos confrères était pour évoquer le "cas" du gardien madrilène.

"Je me suis rendu à Madrid et j'ai discuté avec Thibaut au centre d'entraînement. Nous sommes parvenus à la conclusion que c'était probablement la meilleure chose à faire, en raison notamment de petites plaintes qu'avait Thibaut", révèle Van Bommel.

Thibaut Courtois fera-t-il son retour ?

"Ensuite, s'il devait se passer quelque chose, nous resterons en contact, bien sûr. Il peut toujours arriver quelque chose à l'un de nos gardiens. Puis, nous verrons ce qu'il en sera par la suite, mais je ne lui ai donné aucune garantie", assure le sélectionneur. "C'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, et c'est ce qu'il a annoncé".

Cela ne signifie pas forcément que Courtois sera "dépassé" dans la hiérarchie, mais plutôt que Mark Van Bommel ne veut pas tirer de plans sur la comète. L'équilibre du groupe risque-t-il d'être mis en danger si, dans 6 mois et alors qu'un n°1 s'est imposé, Thibaut Courtois faisait son retour ?



"Nous ne savons même pas combien de temps durera cette Ligue des Nations pour nous, comment elle se passera, quand nous commencerons les qualifications. Bien sûr, Thibaut est encore au sommet de son art, vous l'avez vu", reconnaît le Néerlandais. "Mais les autres gardiens ne sont pas mauvais non plus, hein ? La Belgique est fournie à ce poste. C'est une décision que nous avons prise ensemble et je peux comprendre Thibaut, ça ne me pose pas de problème".