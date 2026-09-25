L'Union en course avec le Bayern et Chelsea pour "un des jeunes talents les plus prometteurs"

Selon le Daily Mail, l'Union fait partie des clubs qui suivent de très près l'évolution d'Adama Jeng, âgé d'à peine 15 ans. Le milieu de terrain gambien qui va sur ses 16 ans a récemment laissé une très forte impression lors du tournoi U17 de la zone A de la WAFU qui se jouait au Sénégal. Adama Jeng y a remporté le titre avec son pays, la Gambie.

Jeune talent précoce, le meilleur de sa catégorie à l'heure actuelle

Adama Jeng évolue actuellement au Samger FC, dans son pays natal la Gambie. Ce milieu de terrain défensif est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa catégorie d’âge et s’est particulièrement illustré avec les U17 de la Gambie lors de ce dernier tournoi au Sénégal.

Adama Jeng fêtera ses 16 ans en décembre. Il a joué un rôle clé au sein de son équipe qui a battu le Sénégal 5-3 aux tirs au but en finale de cette compétition junior.

L'Union et... du lourd sur le dossier Jeng

Inévitablement, ses solides performances attirent l'attention. L’Union est loin d’être le seul club à s’intéresser à Jeng. Chelsea et le Bayern de Munich suivraient également son évolution de près, tandis que le Benfica, le Sporting CP et le Paris FC sont également cités tout comme l’AS Monaco.

Pour l’instant, il s’agit toutefois uniquement d’un intérêt et d’un suivi de son évolution. Il n’est pas question d’un transfert concret ni de négociations. De plus, les transferts internationaux de joueurs mineurs sont soumis à des règles strictes de la FIFA, ce qui rend impossible un transfert immédiat vers l’Europe.



