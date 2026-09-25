Amando Lapage ouvert à un retour à Anderlecht ? "Ce serait très difficile de dire non"

Chafik Ouassal, journaliste football
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Amando Lapage ouvert à un retour à Anderlecht ? "Ce serait très difficile de dire non"
Photo: © photonews
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Le défenseur formé dans le club de la capitale avait fait ses valises et mis le cap sur la Campine afin de poursuivre sa carrière et trouver du temps de jeu en JPL du côté de Westerlo.

Amando Lapage a désormais tourné la page Anderlecht, mais le joueur n’exclut nullement un retour au Lotto Park. Le défenseur central de 21 ans avait opté pour Westerlo afin d'accumuler davantage de temps de jeu. Il y est devenu cette saison un pilier de l’équipe.

Un départ d'Anderlecht pour mûrir et grandir

Après avoir pris du recul pour accumuler du temps de jeu au Kuipje et après avoir inscrit son premier but en Jupiler Pro League, il ne ferme aujourd'hui pas la porte à un retour dans son ancien club formateur s'il acquiert l'expérience nécessaire.

À Anderlecht, Amando Lapage avait déjà eu sa chance, mais il n’avait pas réussi à s’imposer définitivement dans le onze de départ. À son jeune âge, son transfert à Westerlo devait lui permettre d’accumuler le temps de jeu nécessaire. Ce choix semble pour l’instant porter ses fruits.

Amando Lapage n'oublie pas le Sporting

En effet, le Belge connâit un début de saison faste et ne cesse de s’affirmer au sein des Campinois. Interrogé par DAZN, le petit-fils de Paul Van Himst a été invité à trancher sur la question d'un retour éventuel à Anderlecht.

Sa réponse a été claire et sans hésitation. Il a avoué que Si son club de formation venait à nouveau le solliciter, il lui serait particulièrement difficile de refuser cette opportunité. Lapage n’a donc pas encore totalement tourné la page sur son passage à Anderlecht et laisse la porte ouverte à un éventuel retour.

Pilier des U23 mauves lors de la saison 2024-25, il frappait alors à la porte de l'équipe A du haut de ses 19 ans grâce à ses solides performances en Challenger Pro League. Mais le pas vers l'équipe première n'a pas porté ses fruits sur le moment, et il rejoignait Westerlo lors du mercato d'hiver dernier.
 

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