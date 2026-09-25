"Tout simplement efficace" : une légende des Diables Rouges sous le charme de l'Union

L'Union continue à s'installer dans le top du football belge. Le club a fait son grand retour dans l'élite de notre football après des décennies passées à survivre dans les divisions inférieures. Leur retour en force s'est également fait avec une approche révolutionnaire de scouting.

L'Union SG a le don de trouver des perles à moindre coûts qui leur permettent de faire briller le club et de jouer des titres, avant d'être vendus pour plusieurs millions d'euros le plus souvent. On pense à Deniz Undav, Victor Boniface ou encore Mohamed Amoura, même si la liste est bien plus longue.

Une méthode de scouting et de transfert qui porte ses fruits

Sans systématiquement aller voir à l'étranger, ils ont également parfaitement su transférer en Jupiler Pro League même. C'est le cas avec Adem Zorgane ou encore Louis Patris par exemple. Ce dernier a quitté STVV pour l’Union en septembre 2025 et, selon Franky Van der Els, il possède des qualités qui correspondent parfaitement au club bruxellois.

"Il s’inscrit dans l’ADN de l’Union. Jouer sur le flanc, c’est vraiment son truc. Ça a bien fonctionné pour lui au STVV et à Louvain. À Anderlecht, il montait souvent haut dans la construction du jeu et occupait déjà cette position, dans le 4-3-3. Maintenant, il peut jouer là où il est le plus à l’aise", analyse-t-il dans Het Nieuwsblad.

"Le club n’a pas nécessairement besoin de recruter les plus grands noms, tant que les joueurs correspondent au profil recherché. Sur le plan financier également, le club reste sur la bonne voie. Ils ont beaucoup confiance en leur propre fonctionnement, et à juste titre. Financièrement, ils s’en sortent également très bien", poursuit la légende brugeoise.

Les saisons passent et l'Union reste bien installée dans le top

En attendant, l'Union Saint-Gilloise continue sa progression. Cette saison, malgré le fait d'avoir manqué la Ligue des Champions, les Bruxellois occupent actuellement la deuxième place du championnat de Belgique.





En Europe, ils ont débuté leur campagne en Ligue Europa par une victoire convaincante 0-3 à l'extérieur. Ils se déplaçaient en effet en République Tchèque privés de cinq titulaires habituels. Ils sont parvenus malgré cela à dompter le Viktoria Plzeň chez lui.

La méthode Union continue à donner des résultats

Pour la légende brugeoise Franky Van der Elst, c'est précisément la force de l’Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois parviennent, en effet, à chaque fois à aligner une équipe compétitive car le club parvient à chaque fois à compenser les départs de ses joueurs clé, et à reformer un nouveau noyau de qualité.

"Cela montre une fois de plus que leur façon de travailler est tout simplement efficace. Je n’ai jamais eu l’impression qu’il y ait eu quelconque moment de panique lors des mercato. Ils trouvent toujours quelqu’un d’autre, pas de problème", explique-t-il à Het Nieuwsblad.