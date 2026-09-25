Un coach de JPL très critiqué par une légende du club qu'il entraine : "Avec lui c’est une véritable loterie"

Le Great Old n'a récolté qu'un seul point lors de ses cinq derniers matchs et occupe actuellement la treizième place au classement de Jupiler Pro League. Selon l'analyste Patrick Goots, la pression sur l'entraîneur allemand s'intensifie clairement.

Marvin Compper traverse une période difficile en tant qu'entraîneur du Matricule 1. Ces dernières semaines, l'Antwerp a certes dû faire face à un calendrier très chargé, avec des matchs contre Genk, STVV, le Standard, le Club de Bruges et l’Union. Pourtant, selon Patrick Goots, les résultats sont insuffisants.

Trop de flou et peu de résultats pour Compper

Selon la légende du Bosuil, Marvin Compper doit rapidement redresser la barre. Ce sont surtout ses choix et les nombreux changements dans son onze de départ qui soulèvent des questions : "Depuis quelques semaines, c’est une véritable loterie. Je pense qu’il n’a pas encore une seule fois aligné la même équipe", affirme Goots dans Het Gazet van Antwerpen.

Selon l’ancien attaquant anversois, il est clair que le coach allemand n’a pas encore trouvé sa formule idéale pour l’instant et, le flou persiste également à plusieurs postes : "Bref, il y a encore beaucoup de points d’interrogation. Ces dernières semaines, ce n’est qu’une succession de déboires. Il va sentir la pression monter", ajoute-t-il.

Le club garde sa confiance en Marvin Compper

Pendant la trêve internationale, l'Antwerp se rendra aux Pays-Bas pour un mini-stage et devra ensuite se remettre immédiatement au travail.



Marvin Compper bénéficie pour l’instant encore de la confiance de la direction du club d’Anvers, mais après la trêve internationale, la pression s’intensifiera encore si les résultats ne suivent pas. L'Antwerp aura un test important à passer face à Westerlo puis Charleroi. Selon Patrick Goots, Compper devra remporter au moins quatre points lors de ces deux matchs pour soulager quelque peu la pression qui pèse sur lui.