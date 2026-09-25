Titulaire en JPL il y a peu, il est désormais sans club : "Dommage que cela se soit déroulé ainsi"

Il n'y a pas si longtemps encore, il était l'un des joueurs phares d'OHL, mais il est actuellement sans club. Après quelques aventures décevantes à l'étranger, il espère désormais trouver un club en Belgique.

Kristiyan Malinov est arrivé dans notre pays en 2020. À l’époque, OHL l’avait recruté au CSKA Sofia pour près de 400 000 euros. Le transfert s’était avéré être une réussite. Malinov avait beaucoup joué, mais il avait ensuite décidé de changer d’air après un malentendu avec Marc Brys, se souvient-il.

Le Bulgare avait manqué un entraînement, ce qui avait détérioré sa relation avec Marc Brys. Il avait également eu beaucoup moins de temps de jeu : "C’est dommage que les choses se soient déroulées ainsi. Je n’ai jamais été quelqu’un qui se plaignait lorsqu’il était mécontent et j’acceptais la situation", explique Malinov dans Het Laatste Nieuws.

70 rencontres sous le maillot d’OHL et puis s'en va

Un transfert à Courtrai durant l’été 2023 devait lui permettre de se relancer. Mais après l’arrivée de Freyr Alexandersson, il a de nouveau disparu des plans de l’entraîneur. À un moment donné, il n’aurait même plus été retenu dans la sélection.

En janvier 2025, Kristiyan Malinov avait choisi de tenter une aventure en Hongrie, à Debrecen. Mais lorsque le club est passé sous pavillon espagnol, il a souhaité changer d’air : "Mentalement, c’était difficile. Je ne me suis pas acclimaté en Hongrie et ma femme ainsi que mon fils me manquaient énormément."

Sans club puis relance ratée

Des discussions auraient eu lieu avec Beveren et La Louvière, mais c'est finalement en Bulgarie qu'il se relance. En octobre de la même année, il a rejoint le Botev Vratsa, alors qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays natal : "C’était difficile de laisser à nouveau ma famille derrière moi, mais il fallait bien gagner sa vie", confie Malinov.





Là non plus, il n’allait pas jouer très longtemps. Malinov est ensuite revenu dans notre pays et a rejoint Trust FC. Il s’agit d’un projet lancé par l’attaquant courtraisien Thierry Ambrose afin d’entraîner des footballeurs sans club et de leur permettre de disputer des matches pour garder la forme et retrouver un club. Ils peuvent ainsi se mettre en évidence.

Les participants paient 300 euros par mois et peuvent profiter de bonnes infrastructures pour s’entraîner et jouer au football. En dehors du terrain, Malinov et sa famille se sentent également très bien en Flandre-Occidentale. Son fils s’y plaît lui aussi à l’école.

Toujours sans club, il prépare désormais l'après carrière

Entre-temps, le Bulgare suit des cours de néerlandais et passera également la formation UEFA B afin de devenir entraîneur. Ses expériences récentes lui ont toutefois fait comprendre qu’il y avait bien plus dans la vie que le football : "Ces derniers temps, ma famille m’a trop manqué et c’était difficile de ne pas voir mon fils grandir. Je ne me vois plus partir loin d’eux."

Malinov ne compte toutefois pas encore arrêter le football. Il ne s’attend pas à recevoir une offre d’un club de Jupiler Pro League, mais il estime pouvoir encore jouer un rôle important à un niveau inférieur.