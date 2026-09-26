Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants

Besnik Hasi réussit ses débuts à Amedspor, leader du championnat turc. L'ancien entraîneur d'Anderlecht a imposé une condition importante à ses nouveaux dirigeants.

Amedspor réalise un excellent début de saison en Süper Lig. Après six journées, le club occupe la première place avec 13 points sur 18, à égalité avec Galatasaray, mais avec une meilleure différence de buts. Besiktas suit à une longueur. Fenerbahçe et Trabzonspor comptent trois points de retard.

En tête du classement des buteurs, on retrouve Mohamed Salah et... Gift Orban. L'ancien attaquant de La Gantoise retrouve toute son efficacité sous les couleurs d'Amedspor. Besnik Hasi commence à récolter les fruits de son travail et montre ce dont il est capable en Turquie.

Besnik Hasi revient sur son licenciement d'Anderlecht

Après son licenciement, Hasi voulait retrouver un club où il aurait plus son mot à dire, notamment sur les transferts. Une condition qu'il a posée dès son arrivée à Amedspor. "Le licenciement a été douloureux, surtout dans un club que j'aime. Mais j'ai eu le temps de prendre du recul. C'était nécessaire".

Le technicien a tenu à clarifier les choses avec ses nouveaux dirigeants. "Certaines choses se sont produites et, à Amedspor, j'ai immédiatement dit : Je n’accepterai pas ce poste si je ne peux pas participer aux décisions concernant les transferts. Si cela ne fonctionne pas, ce sera au moins ma décision et ma responsabilité", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

Besnik Hasi veut tourner la page du passé

À Anderlecht, il était uniquement consulté sur les profils recherchés, mais pas sur les joueurs. Et, selon lui, il y avait beaucoup à dire à ce sujet. "Nous étions occupés avec Chancel Mbemba, et nous avons recruté Ilic et Özkan ? Qu’ont-ils fait en premier cet été ? Ils ont recruté deux défenseurs centraux. Désolé, mais cela en dit assez pour moi."





"L'élimination européenne de la saison dernière a marqué le début de la fin pour moi. Je sais comment cela fonctionne à Anderlecht. Dolberg a dû être vendu et j'ai dû jouer avec un joueur de 18 ans en pointe, Cvetkovic", a expliqué Hasi. Il pense que la décision de le licencier avait été prise à la fin de l'année.

La situation aurait-elle pu être pire pour Anderlecht ?

“Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé travailler jusqu'à la fin de la saison ? La situation n'aurait pas pu être pire", estime Hasi. S'il avait eu le choix, il aurait pu, voire dû, avoir quelques mois pour faire ses preuves. Il aurait atteint la finale de la Coupe et la troisième ou la quatrième place était tout à fait envisageable.

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"Les personnes qui ont pris la décision avaient très peu d'expérience dans ce domaine. Je trouve qu'elles n'ont pas été honnêtes avec moi", a déclaré Hasi. Il estimait que les décideurs manquaient de vision.