Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !

Scott Crabbé, journaliste football
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Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !
Photo: © photonews
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La saison est déjà bien agitée à l'Olympic. Alors que l'on pensait vivre un exercice plus tranquille que précédent, voilà que les Dogues ont appris en quelques jours la nomination de Frédéric Stilmant comme T1...et le départ du directeur sportif Dante Brogno.

Hier après-midi, l'Olympic Charleroi officialisait l'arrivée de Frédéric Stilmant pour reprendre le costume de T1. Un joli coup des Dogues puisque le successeur de Kevin Caprasse était sous contrat au Standard, où il officiait au sein du staff de Vincent Euvrard.

Le directeur sportif Dante Brogno se réjouissait d'ailleurs d'accueillir cet ancien de la maison : "On a choisi un entraîneur qui possède à la fois des qualités tactiques et humaines. C'était mon capitaine il y a 20 ans et il incarne ce qu'on veut voir sur un terrain : de la hargne, de l'envie et de l'abnégation".

Stilmant - Brogno, un duo reconduit...pour une journée

Tout semblait donc parti pour insuffler une nouvelle dynamique. Mais 24h plus tard, c'est la douche froide : comme le rapporte la RTBF, Brogno a décidé de quitter ses fonctions avec effet immédiat !

Comment comprendre un tel revirement de situation ? Il faut sans doute se pencher sur les conséquences de la nomination de Stilmant. La première a été le renvoi de l'entraîneur adjoint Steve Pischedda, prévenu par le directeur général Marcel Gevart.

Stupeur dans le Pays Noir

Une décision qui a grandement déçu le principal interrogé. Lequel s'est interrogé sur l'implication de Dante Brogno...son meilleur ami et témoin de mariage. De la friture sur la ligne ? Cette situation nébuleuse a en tout cas entraîné le départ soudain du directeur sportif.

Voilà qui plonge le club dans un sacré désarroi, alors que le nouvel entraîneur n'est même pas encore entré en fonction. Sans vouloir trouver un effet papillon menant de la panne d'éclairage contre le SL 16 au départ de Dante Brogno en passant par les doutes conduisant au départ de Kevin Caprasse, les nerfs sont déjà bien à vif à la Neuville...

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