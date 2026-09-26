Deux forfaits confirmés contre la France : mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges

Les Diables Rouges ont réussi leur entrée en Ligue des Nations, mais leur effectif ne sera pas au complet lundi. Deux forfaits sont confirmés par Mark van Bommel pour la réception de la France à Bruxelles.

La Belgique recevra la France lundi au Stade Roi Baudouin, mais Mark van Bommel devra composer avec plusieurs absences. Le sélectionneur a confirmé que Leandro Trossard et Mike Penders ne seraient pas disponibles pour cette deuxième rencontre de Ligue des Nations. Les deux joueurs avaient manqué le déplacement en Italie, remporté 0-2 par les Diables Rouges ce vendredi soir.

Deux forfaits confirmés contre la France

Trossard et Penders sont restés en Belgique pour poursuivre leur récupération. La nouvelle recrue de Besiktas est touché au talon et souffre d'un œdème osseux. Le gardien numéro deux de Chelsea doit récupérer d'une petite blessure au quadriceps Aucun des deux ne sera rétabli à temps pour affronter les Bleus. Leur participation aux prochaines rencontres de ce rassemblement est incertaine.

"Ils ne seront pas là lundi"

Interrogé en conférence de presse, Van Bommel n'a pas donné de détails sur leur état de santé. "Ils ne seront pas là lundi", a confirmé le sélectionneur. "Nous devons voir comment leur situation évolue. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet". Le staff médical suivra leur récupération dans les prochains jours, sans qu'une date de retour ait été annoncée.

van Bommel devra faire des choix

Les Diables Rouges affronteront la France de Zinédine Zidane, également privée de plusieurs joueurs, dont son capitaine Kylian Mbappé. Touché au genou lors du match contre la Turquie, l'attaquant du Real Madrid a dû quitter le rassemblement des Bleus et ne fera pas le déplacement en Belgique. Il manquera toute la trêve internationale.

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Le règlement de la Ligue des Nations impose des limites concernant le nombre de joueurs autorisés sur la feuille de match. van Bommel devra décider quels joueurs seront écartés pour la réception de la France.