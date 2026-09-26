Gros coup dur pour la France : Zidane perd son capitaine avant le choc face aux Diables Rouges

Kylian Mbappé manquera le choc face à la Belgique lundi. Blessé contre la Turquie, l'attaquant français quitte le rassemblement pour rentrer à Madrid.

La Belgique accueillera lundi une équipe de France privée de son capitaine. Kylian Mbappé s'est blessé au genou vendredi soir face à la Turquie et ne participera pas à la suite du rassemblement. Une absence importante pour Zinédine Zidane, qui vient tout juste de prendre les commandes des Bleus.

Première victoire de Zidane

Les Diables Rouges aborderont cette rencontre après leur victoire 0-2 en Italie. Du côté français, l'ambiance est différente malgré le succès décroché en Turquie 0-1. Pour la première de Zidane sur le banc tricolore, Mbappé a inscrit l'unique but de la rencontre à la 54e minute. Mais cette action a marqué la fin de son match. Mbappé s'est blessé au moment de frapper et n'a pas pu poursuivre la partie.

Kylian Mbappé doit quitter le groupe

Le joueur du Real Madrid a essayé de continuer. Après quelques instants, la douleur l'a contraint à s'arrêter. Il a quitté la pelouse en grimaçant, laissant ses coéquipiers terminer la rencontre sans lui. Après le match, Zidane a confirmé que la blessure de Mbappé était sérieuse. Le sélectionneur a évoqué une hyperextension du genou et confirmé le retour de son capitaine à Madrid. Le staff français préfère ne prendre aucun risque avec son attaquant.

Une lésion tendineuse au genou

La Fédération française de football a apporté des précisions sur son état de santé sur TF1. Mbappé souffre d'une lésion tendineuse au genou et ne rejouera plus durant ce rassemblement international. Il manquera les deux rencontres face à la Belgique, ainsi que celle contre l'Italie. De nouveaux examens devraient permettre d'en savoir plus sur la gravité de sa blessure et sur la durée de son absence.

Lire aussi… 🎥 Nations League : la France rejoint la Belgique en tête du groupe, première victoire de l'ère Zidane›

Le nouveau sélectionneur français doit revoir ses plans, alors qu'il vient à peine de commencer son aventure à la tête de l'équipe nationale. Les Diables Rouges auront l'occasion de poursuivre sur leur lancée après leur succès en Italie. Et qui sait, enfin battre la France ?