Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel

Il faut être un esprit assez chagrin pour ne pas avoir le sourire après la belle victoire des Diables Rouges en Italie pour la première de Mark Van Bommel à leur tête. Mais si les points positifs sont nettement plus nombreux que les négatifs, il faudra aussi garder à l'oeil quelques manquements. Voici, ligne par ligne, les cinq choses à retenir de ce résultat.

Senne Lammens a bien répondu à ses détracteurs

S'il n'a pas voulu l'évoquer trop clairement après la rencontre, Senne Lammens avait bien sûr encore en tête son erreur fatale face à l'Espagne, une erreur qui avait coûté un potentiel exploit aux Diables et que le public ne lui avait pas encore pardonné. Au vu d'une concurrence très relevée et de l'absence de Courtois, le gardien de Manchester United jouait très gros.

Et il a répondu présent. Plusieurs arrêts-réflexe dont on le savait déjà capable, mais surtout des prises de balle fermes et autoritaires, même s'il a parfois assuré le coup en deux temps pour éviter toute mauvaise surprise. De quoi (se) rassurer et convaincre qu'il peut bel et bien être une option crédible pour succéder à Thibaut Courtois, même si Mike Penders restera en embuscade à l'avenir.

Ngoy est là pour rester, peu importe qui joue à ses côtés

Face à une opposition si médiocre, osons le dire, la défense centrale n'a pas été testée comme elle le sera lundi - et peut-être même Mark Van Bommel a-t-il prévu de faire des changements dans ce secteur face à la France, qui présentera un profil assez différent. Mais Nathan Ngoy, qui avait été un peu malheureux à la Coupe du Monde, a été épatant d'audace et de qualité technique.

© photonews

Alors que Koni De Winter a pris place en tribunes et semble tout aussi éloigné du onze que sous Garcia, on se dit que Ngoy a pris une petite longueur d'avance même sur Theate et Debast en tant que titulaire indiscutable, même si à terme, Zeno Debast devrait retrouver le onze. Peut-être dès lundi afin de travailler l'avenir, mais Mechele a mérité d'être plus qu'une roue de secours.

Joaquin Seys peut devenir le n°1 à gauche

Si la performance d'ensemble a été excellente de la part de l'énorme majorité des Diables ce vendredi, deux joueurs ont été tout bonnement calamiteux, et cela commence à devenir une habitude à ce(s) poste(s). Maxim De Cuyper a livré son plus mauvais match en équipe nationale, malgré le soutien d'un Godts qui a défendu comme il le pouvait ; imaginons ce que cela aurait donné avec devant lui Jérémy Doku, dont le travail de repli défensif est au mieux moyen.



Lire aussi… "Nous avons joué contre une très bonne équipe" : la Belgique a fait vivre une soirée difficile à Mancini›

© photonews

Le fait que De Cuyper ne joue plus comme back gauche à Brighton & Hove Albion n'est pas un signal positif, car il ne travaillera plus ses réflexes défensifs, et n'a aucune chance de concurrencer Godts et Doku. Joaquin Seys peut clairement en profiter, et on l'espère dès lundi. On l'a vu face à Lamine Yamal : le Brugeois a le potentiel pour devenir le n°1 au poste.

Côté droit, c'est Timothy Castagne qui est passé au travers ; lui n'a pas été aidé par un Diego Moreira fort terne, et a peu de concurrence tant que Van Bommel ne juge pas Kyriani Sabbe prêt à jouer. Le Gaumais est généralement un modèle de régularité en sélection, mais va devoir se réveiller car ce lundi, c'est un tout autre calibre d'ailier qu'il aura en face de lui.

L'entrejeu n'a pas le droit de disparaître comme ça

Le triangle de l'entrejeu a été excellent pendant 45 minutes, quand le milieu adverse ne mettait aucun rythme et aucune intensité. Puis, après la pause, l'Italie a enfin enclenché le monde compétitif, et on a revu le Youri Tielemans qu'on croyait enfin disparu ; celui qui avait été l'un des pires sur le terrain avant cinq minutes de folie face au Sénégal, et qui a sauvé sa Coupe du Monde avec un doublé. Il a beau avoir grandi dans son rôle de capitaine, tant que Tielemans sera capable de tels trous d'air, il aura du mal à faire l'unanimité.

Mais Nicolas Raskin n'a pas été bien meilleur en seconde période, perdant des ballons chauds, tandis que KDB a assez logiquement perdu en intensité. Une telle baisse de régime de la part de tout l'entrejeu belge ne pardonnera pas face à un adversaire plus costaud. Van Bommel met l'accent sur l'intensité : il n'aura pas été ravi de ce qu'il a vu au retour des vestiaires.

Mika Godts va se mettre toute la Belgique en poche

On espère que Mark Van Bommel permettra au public du Stade Roi Baudouin de faire plus ample connaissance avec Mika Godts lundi et verra en direct ce à quoi on a assisté ce vendredi au Stadio Olimpico. L'ailier du PSG ne doit plus quitter le onze de base. Aucun autre Diable n'a son génie pur, son imprévisibilité, son inspiration. Aucun ne l'a eu depuis Eden Hazard.

Pas même Jérémy Doku, inarrêtable quand il est dans un bon jour, mais bien plus lisible à l'heure actuelle que Godts. Disposer de telles options sur le flanc gauche est un luxe que beaucoup de sélections nous envient probablement (peut-être même toutes à l'exception des champions du monde et de nos adversaires de lundi). Et le choix de Rudi Garcia de le laisser à la maison en juin dernier nous apparaît rétrospectivement incompréhensible.