"Les Italiens ont eu des difficultés" : De Ketelaere et les Diables ont appliqué la recette de van Bommel

La Belgique s'est imposée 0-2 en Italie grâce à une première période maîtrisée. Mark van Bommel avait titularisé Charles De Ketelaere à la pointe de l'attaque.

Charles De Ketelaere avait un rôle particulier à jouer ce vendredi soir face à l'Italie. Mark van Bommel avait choisi de titulariser le joueur de l'Atalanta comme faux neuf. Un choix qui a porté ses fruits, puisque la Belgique s'est imposée 0-2 à Rome grâce aux buts de Mika Godts et Dodi Lukebakio. Après la rencontre, De Ketelaere est revenu sur la prestation de son équipe et sur la première période durant laquelle les Italiens ont eu beaucoup de mal à développer leur jeu.

De Ketelaere satisfait de la première période

Les Diables Rouges ont pris le contrôle de la rencontre. Avec un pressing haut et de nombreux déplacements, les hommes de Van Bommel ont récupéré le ballon dans le camp adverse. De Ketelaere a apprécié cette manière de jouer. "On a fait un grand match surtout en première mi-temps, sur tous les aspects. Je pense qu'on a couru à haute intensité sans ballon, on a pressé haut, et les Italiens ont eu des difficultés".

Le joueur de l'Atalanta a insisté sur la qualité du jeu avec le ballon. Les Diables ont réussi à se créer plusieurs occasions grâce à la vitesse de Godts sur le côté gauche. "Alors c'est un grand match, avec le ballon on avait beaucoup de qualités avec des transitions, mais aussi de derrière". De Ketelaere a participé à plusieurs actions dangereuses.

Le deuxième but a soulagé les Belges

Le retour des vestiaires a été plus compliqué. L'Italie a augmenté la pression et Senne Lammens a dû intervenir à plusieurs reprises pour préserver l'avance. Les joueurs de Van Bommel ont eu plus de difficultés à récupérer le ballon et à ressortir proprement de leur camp. Une baisse de régime que De Ketelaere juge compréhensible après les efforts fournis durant les 45 premières minutes.

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"C'est normal qu'on perde de l'intensité en deuxième période, mais le but de Dodi nous a donné de l'énergie". Entré en cours de rencontre, Lukebakio a inscrit le deuxième but à la 69e minute, au moment où les Italiens poussaient pour égaliser.