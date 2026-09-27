Une légende du foot brésilien confie avoir perdu 99% de sa fortune gagnée dans le foot

Roberto Carlos a été champion du monde en 2002 et a passé une grande partie de sa carrière au Real Madrid. Mais le joueur a quasiment perdu la totalité des gains qu'il avait accumulés au cours de cette période.

Légende du football mondial passée par le Real Madrid et surtout champion du monde en 2002 (malgré un match compliqué en 1/8e de finale contre Mbo Mpenza et la Belgique), Roberto Carlos a révélé, lors du Portugal Football Summit de Lisbonne, avoir perdu 99% de l’argent qu’il avait gagné au cours de sa carrière dans le ballon rond.

"À cause d’agents et de problèmes familiaux, j’ai perdu 99 % de tout ce que j’avais gagné dans le football", a expliqué celui qui est considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauche de l'histoire. Roberto Carlos raconte notamment avoir été confronté à de graves difficultés avec son ancien agent, ainsi qu’à des problèmes familiaux. Le Brésilien raconte avoir découvert brutalement l’existence de documents dont il ignorait tout : "C’est à ce moment-là que j’ai compris que j’avais perdu toute mon histoire."

160 millions d'euros

Selon certains médias, Roberto Carlos aurait accumulé plus de 160 millions d’eurosau cours de sa carrière, un montant qui n’a pas été confirmé par l'intéressé. Ce dernier affirme pourtant avoir toujours réfléchi à son après-carrière et avoir cherché à préparer sa reconversion.

Il explique aujourd’hui vouloir transformer son expérience personnelle en leçon pour les jeunes footballeurs. "J’ai commis des erreurs", admet-il, appelant les nouvelles générations à mieux protéger leur patrimoine.