Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli
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Sébastien Pocognoli a débuté son aventure avec l'Écosse par un nul en Slovénie. La presse écossaise a livré ses premières impressions sur le coach belge.

Sébastien Pocognoli n'a pas réussi à décrocher sa première victoire à la tête de l'Écosse. Pour ses débuts officiels, le technicien belge a dû se contenter d'un nul en Slovénie 0-0. Un résultat qui n'a pas refroidi la presse écossaise. Malgré une première période compliquée, plusieurs médias ont retenu les progrès réalisés après la pause et les premiers changements apportés par l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise et de l'AS Monaco.

Du côté de Sky Sports, le résultat passe presque au second plan. Le média britannique estime que Pocognoli a montré des choses intéressantes, notamment dans la manière dont son équipe presse ses adversaires. Son dispositif à trois défenseurs rappelle celui utilisé auparavant par la sélection, mais avec des intentions plus offensives. L'association des deux attaquants a retenu l'attention, malgré quelques occasions manquées. Pour Sky Sports, cette première sortie offre plusieurs motifs de satisfaction au nouveau sélectionneur.

La deuxième période rassure la presse écossaise

Le quotidien The Scotsman a été moins enthousiaste concernant les 45 premières minutes, jugées mornes. Les Écossais ont conservé le ballon sans parvenir à inquiéter la Slovénie. Le visage affiché après la pause a changé la donne. Beaucoup plus entreprenants, les hommes de Pocognoli ont multiplié les offensives et tenté 14 tirs en seconde période. Une réaction qui a convaincu le journal, malgré l'absence de buts.

The Scottish Sun s'est intéressé aux difficultés rencontrées devant le but. Les attaquants écossais ont eu plusieurs occasions de faire la différence, mais Jan Oblak leur a barré la route. Le gardien slovène a réalisé cinq arrêts et permis à son équipe de conserver le point du match nul. L'efficacité offensive est donc l'un des premiers chantiers de Pocognoli.

Une victoire et deux nuls pour ses débuts

Lire aussi… Sébastien Pocognoli avoue avoir eu chaud pour sa première : "Ça nous a un peu surpris"
Le Belge devra transformer ces premières impressions en résultats. Contrairement à ses débuts à l'Union Saint-Gilloise, marqués par une victoire contre le Club de Bruges 2-1 en Supercoupe de Belgique, Pocognoli commence son aventure écossaise par un nul. Il avait partagé l'enjeu 1-1 face à Angers lors de sa première rencontre sur le banc de l'AS Monaco, en octobre 2025.

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Sébastien Pocognoli

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