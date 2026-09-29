"C’est le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps" : un ancien Diable Rouge encense Roméo Lavia

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Roméo Lavia fait partie des satisfactions côté belge malgré la défaite face à la France. L'ancien Diable Rouge Marc Degryse s'est montré ravi du visage affiché par le joueur de Chelsea.

Il aura fallu attendre, mais Roméo Lavia semble enfin pleinement de retour avec les Diables Rouges. Titulaire pour la première fois face à la France, le milieu de terrain s’est immédiatement imposé comme l’un des Belges les plus en vue.

Marc Degryse, consultant pour VTM, s’est montré particulièrement enthousiaste après la première période. "C’est le meilleur joueur sur le terrain, et pas seulement du côté des Diables Rouges", a-t-il estimé. Selon lui, Roméo Lavia a montré exactement ce que l’on attend d’un milieu défensif : de la récupération, du jeu vers l’avant et beaucoup de maîtrise dans l’entrejeu.

Le numéro six idéal

Pour Marc Degryse, le constat est clair après cette rencontre : "Pour moi, il est sans aucun doute le meilleur numéro six que nous avons, s’il est en forme." Une précision importante tant Roméo Lavia a été freiné par les blessures ces dernières années.

Son talent n’a jamais réellement été remis en question, mais son manque de continuité a longtemps posé problème. Face à la France, Roméo Lavia a en tout cas montré qu’il pouvait apporter une vraie plus-value à la Belgique lorsqu’il est disponible.

Enfin de la continuité à Chelsea

À Chelsea aussi, Roméo Lavia semble avoir franchi un cap important même si la saison ne fait que débuter. Le Bruxellois de 22 ans a bien débuté la saison et a été titulaire lors des quatre premières journées de Premier League. 

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Un contraste important avec ses premières années en Angleterre, régulièrement perturbées par les blessures. La saison dernière, Roméo Lavia avait finalement disputé vingt rencontres, dont dix comme titulaire.

Une concurrence relancée au milieu

La prestation de Roméo Lavia face à la France pourrait également redistribuer les cartes dans l’entrejeu belge. Nicolas Raskin avait encore débuté face à l’Italie, mais Roméo Lavia a désormais clairement posé sa candidature.

Son principal défi ne semble donc plus être de prouver sa qualité. Pour Roméo Lavia, l’objectif sera surtout d’enchaîner les matchs et de rester en bonne forme. Après plusieurs années compliquées, le milieu de Chelsea semble enfin pouvoir lancer pleinement la carrière internationale que beaucoup attendaient de lui.

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