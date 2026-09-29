Kylian Mbappé a évité le pire : le buteur français aurait pu être touché plus gravement

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Kylian Mbappé manquera le choc face à la Belgique lundi. Blessé contre la Turquie, l'attaquant français quitte le rassemblement pour rentrer à Madrid. Il ne sera pas remplacé au sein du groupe.