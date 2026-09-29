Kylian Mbappé a évité le pire : le buteur français aurait pu être touché plus gravement

Muzamel Rahmat
Scott Crabbé et Muzamel Rahmat
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Kylian Mbappé a évité le pire : le buteur français aurait pu être touché plus gravement
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Kylian Mbappé manquera le choc face à la Belgique lundi. Blessé contre la Turquie, l'attaquant français quitte le rassemblement pour rentrer à Madrid. Il ne sera pas remplacé au sein du groupe.

Nicolas Baccus

Kylian Mbappé a évité le pire : le buteur français aurait pu être touché plus gravement

Kylian Mbappé a évité le pire en sortant directement lorsqu'il a été touché face à la Turquie vendredi dernier. AS rapporte que si le Français était resté sur le terrain, il aurait pris un risque élevé de subir une blessure très grave, qui aurait pu compromettre sa saison. Une opération a même été crainte du côté madrilène.

La situation du joueur de l'équipe de France est évidemment désormais surveillée de près. L'attaquant espère, lui, faire son retour le samedi 10 octobre en championnat face à Villarreal.

Forfait contre la Belgique, Kylian Mbappé pourrait ne manquer aucun match avec le Real Madrid

Le Real Madrid a donné des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé. Les examens passés ce samedi ont révélé une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche. Le club espagnol n'a pas précisé la durée de son absence, mais la presse locale se montre optimiste. Selon la Cope, l'attaquant devrait être rétabli dans deux semaines. AS évoque un retour possible sous dix jours.

Mbappé pourrait retrouver les terrains dès la reprise du championnat, sans manquer le moindre match avec le Real Madrid. En revanche, son forfait pour la suite de la trêve internationale est confirmé. Zinédine Zidane devra se passer de son capitaine pour les deux rencontres contre la Belgique et celle face à l'Italie.

Scott Crabbé

Zidane n'appellera pas de remplaçant pour Mbappé

Sorti blessé lors du match d'hier soir en Turquie, Kylian Mbappé ne disputera donc pas les autres rencontres de cette trêve internationale. A commencer par les deux confrontations avec la Belgique. Malgré ce forfait de taille, Zinedine Zidane a décidé de ne pas faire appel à un joueur supplémentaire dans le groupe. Il sera par contre bien obligé de lui trouvé un suppléant quant au brassard de capitaine. Une décision déjà prise : comme l'écrit L'Equipe, c'est Ousmane Dembélé qui sera capitaine en cas de titularisation. Un choix assez logique : c'est lui qui a hérité du brassard à la sortie d'Mbappé et qui compte désormais le plus de sélections (68).

Kylian Mbappé manquera le choc face à la Belgique lundi. Blessé contre la Turquie, l'attaquant français quitte le rassemblement pour rentrer à Madrid.

La Belgique accueillera lundi une équipe de France privée de son capitaine. Kylian Mbappé s'est blessé au genou vendredi soir face à la Turquie et ne participera pas à la suite du rassemblement. Une absence importante pour Zinédine Zidane, qui vient tout juste de prendre les commandes des Bleus.

Première victoire de Zidane

Les Diables Rouges aborderont cette rencontre après leur victoire 0-2 en Italie. Du côté français, l'ambiance est différente malgré le succès décroché en Turquie 0-1. Pour la première de Zidane sur le banc tricolore, Mbappé a inscrit l'unique but de la rencontre à la 54e minute. Mais cette action a marqué la fin de son match. Mbappé s'est blessé au moment de frapper et n'a pas pu poursuivre la partie.

Kylian Mbappé doit quitter le groupe

Le joueur du Real Madrid a essayé de continuer. Après quelques instants, la douleur l'a contraint à s'arrêter. Il a quitté la pelouse en grimaçant, laissant ses coéquipiers terminer la rencontre sans lui. Après le match, Zidane a confirmé que la blessure de Mbappé était sérieuse. Le sélectionneur a évoqué une hyperextension du genou et confirmé le retour de son capitaine à Madrid. Le staff français préfère ne prendre aucun risque avec son attaquant.

Une lésion tendineuse au genou

La Fédération française de football a apporté des précisions sur son état de santé sur TF1. Mbappé souffre d'une lésion tendineuse au genou et ne rejouera plus durant ce rassemblement international. Il manquera les deux rencontres face à la Belgique, ainsi que celle contre l'Italie. De nouveaux examens devraient permettre d'en savoir plus sur la gravité de sa blessure et sur la durée de son absence.

Lire aussi… "Nous méritions le match nul" : Brandon Mechele frustré du résultat, mais retient du positif

Le nouveau sélectionneur français doit revoir ses plans, alors qu'il vient à peine de commencer son aventure à la tête de l'équipe nationale. Les Diables Rouges auront l'occasion de poursuivre sur leur lancée après leur succès en Italie. Et qui sait, enfin battre la France ?

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