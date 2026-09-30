Il n’a pas forcément laissé de bons souvenirs aux Diables : voici l’arbitre de Belgique-Turquie

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Il n’a pas forcément laissé de bons souvenirs aux Diables : voici l’arbitre de Belgique-Turquie
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Le Norvégien Rohit Saggi sera au sifflet de la rencontre de Ligue des Nations entre la Belgique et la Turquie, qui se tiendra ce vendredi à 20h45 à Sclessin. Il sera assisté par ses compatriotes Anders Olav Dale et Ole Andreas Haukasen. Marius Hansen Grotta sera le quatrième arbitre. L’Allemand Bastian Dankert sera responsable de la VAR, tandis qu’un autre Norvégien, Marius Lien, sera l’adjoint à la vidéo.

Rohit Saggi a déjà été au sifflet d’un match des Diables Rouges. Cela remonte au 23 mars 2024, rencontre lors de laquelle la Belgique avait été tenue en échec par l’Irlande (0-0). Il s’agit de la seule et unique rencontre de l’équipe nationale belge qu’il a sifflée.

Il a cependant déjà été au sifflet de matchs européens de clubs belges. Il a été au sifflet dernièrement de la finale de la Youth League entre le Club de Bruges et le Real Madrid, où les Brugeois ont perdu aux tirs au but. L’arbitre norvégien a été au sifflet à deux reprises de matchs d’Anderlecht : un succès 0-1 face au Dinamo Minsk en barrages de l’Europa League en 2024 et une défaite 2-0 en déplacement contre l’AEK Athènes lors des barrages de la Conference League la saison dernière.

Un match de l'Union Saint-Giloise et de La Gantoise

Monsieur Rohit Saggi a également arbitré une rencontre d’un autre club bruxellois, il s’agit évidemment de l’Union Saint-Gilloise. Il avait arbitré un match de groupe entre les Unionistes et Toulouse en phase de groupes de l’Europa League en 2023. Les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (1-1).

Il a également été au sifflet d’un match de La Gantoise. Les Buffalos s’étaient imposés sur le score de 1-2 contre l’APOEL Nicosie en barrages de la Conference League lors d’un match remontant à l'été 2023.

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