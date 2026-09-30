"Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku

Jelle Vossen, ancien Diable Rouge qui évolue désormais au Beerschot, s’est exprimé sur Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Le buteur s’est interrogé sur l’état de forme du meilleur buteur de la sélection et a également mis en avant la baisse de régime de KDB en seconde période lors des deux derniers matchs de la Belgique.

Romelu Lukaku n’a pas disputé la moindre minute face à la France ce lundi. Contre l’Italie vendredi dernier, Big Rom est en revanche monté au jeu. Il n'a cependant pas convaincu Jelle Vossen : "Je n’ai pas trouvé Romelu Lukaku très tranchant lors de son entrée face à l’Italie. Était-il vraiment à 100 % ?"



"Je pense que les derniers représentants de la génération dorée n’ont plus automatiquement le crédit qu’ils avaient avant et ne peuvent plus réclamer une place de titulaire ou du temps de jeu sur leur seul statut. Cela vaut aussi pour Kevin De Bruyne," a-t-il ajouté au micro du Nieuwsblad.

Kevin De Bruyne également remplacé assez tôt

Chez Kevin De Bruyne, un autre élément a interpellé : lors des deux dernières rencontres, Mark van Bommel l’a à chaque fois remplacé autour de l’heure de jeu. L'ancien Diable Rouge, Jelle Vossen, a souligné que Kevin De Bruyne a baissé de régime en seconde période lors des deux matchs et ses remplacements n’étaient donc pas forcément uniquement liés à la volonté de le ménager.

"Mark van Bommel n’aura sans doute pas été satisfait à 100 %", a estimé Jelle Vossen. La présence de Hans Vanaken offre en plus au sélectionneur une alternative expérimentée au milieu de terrain. "Quand vous avez quelqu’un comme Hans Vanaken à disposition, il n’y a aucune raison d’hésiter à effectuer ce changement. Kevin De Bruyne va lui aussi devoir se battre pour sa place", a conclu Jelle Vossen.