"Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku

"Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2671

Jelle Vossen, ancien Diable Rouge qui évolue désormais au Beerschot, s’est exprimé sur Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Le buteur s’est interrogé sur l’état de forme du meilleur buteur de la sélection et a également mis en avant la baisse de régime de KDB en seconde période lors des deux derniers matchs de la Belgique.

Romelu Lukaku n’a pas disputé la moindre minute face à la France ce lundi. Contre l’Italie vendredi dernier, Big Rom est en revanche monté au jeu. Il n'a cependant pas convaincu Jelle Vossen : "Je n’ai pas trouvé Romelu Lukaku très tranchant lors de son entrée face à l’Italie. Était-il vraiment à 100 % ?"

"Je pense que les derniers représentants de la génération dorée n’ont plus automatiquement le crédit qu’ils avaient avant et ne peuvent plus réclamer une place de titulaire ou du temps de jeu sur leur seul statut. Cela vaut aussi pour Kevin De Bruyne," a-t-il ajouté au micro du Nieuwsblad.

Kevin De Bruyne également remplacé assez tôt

Chez Kevin De Bruyne, un autre élément a interpellé : lors des deux dernières rencontres, Mark van Bommel l’a à chaque fois remplacé autour de l’heure de jeu. L'ancien Diable Rouge, Jelle Vossen, a souligné que Kevin De Bruyne a baissé de régime en seconde période lors des deux matchs et ses remplacements n’étaient donc pas forcément uniquement liés à la volonté de le ménager.

"Mark van Bommel n’aura sans doute pas été satisfait à 100 %", a estimé Jelle Vossen. La présence de Hans Vanaken offre en plus au sélectionneur une alternative expérimentée au milieu de terrain. "Quand vous avez quelqu’un comme Hans Vanaken à disposition, il n’y a aucune raison d’hésiter à effectuer ce changement. Kevin De Bruyne va lui aussi devoir se battre pour sa place", a conclu Jelle Vossen.

1 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kevin De Bruyne
Romelu Lukaku

Plus de news

Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ? Analyse

Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ?

14:30
"Il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse" : Obelgix regrette les sifflets contre la France Interview

"Il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse" : Obelgix regrette les sifflets contre la France

13:30
"Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel Interview

"Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel

16:04
Le propriétaire d’un club de football abattu d’une balle dans la tête

Le propriétaire d’un club de football abattu d’une balle dans la tête

17:20
Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes

Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes

14:00
1
Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

15:40
5
"Je suis là, plus que jamais" : Pep Guardiola apporte son soutien à Manchester City

"Je suis là, plus que jamais" : Pep Guardiola apporte son soutien à Manchester City

15:11
Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

15:03
"Il doit faire mieux" : l’avenir de Radja Nainggolan au Patro Eisden incertain

"Il doit faire mieux" : l’avenir de Radja Nainggolan au Patro Eisden incertain

15:00
Six Diables ont fait leurs débuts en D1B, mais pas un seul Mauve : où restent les RSCA Futures ?

Six Diables ont fait leurs débuts en D1B, mais pas un seul Mauve : où restent les RSCA Futures ?

12:00
Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte" Interview

Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte"

11:40
1
"Le pire incident de l'histoire du football" : un poids lourd européen sort du bois dans l'affaire Balogun

"Le pire incident de l'histoire du football" : un poids lourd européen sort du bois dans l'affaire Balogun

11:20
Grande première pour Tawfik Bentayeb, Lukáš Ambros au duel avec une star du Real

Grande première pour Tawfik Bentayeb, Lukáš Ambros au duel avec une star du Real

13:00
Nicolas Raskin toujours dans le viseur d'un club où évolue déjà un Diable Rouge

Nicolas Raskin toujours dans le viseur d'un club où évolue déjà un Diable Rouge

08:30
🎥 Le staff a dû bondir : un joueur de l'Union victime d'un tacle crapuleux en sélection

🎥 Le staff a dû bondir : un joueur de l'Union victime d'un tacle crapuleux en sélection

11:00
Thibaut Courtois nommé pour remporter une récompense individuelle au Real Madrid

Thibaut Courtois nommé pour remporter une récompense individuelle au Real Madrid

08:00
Les Diablotins à l'Euro ? Une finale pour la première place : "Ils ne vont pas se découvrir d'emblée mais..."

Les Diablotins à l'Euro ? Une finale pour la première place : "Ils ne vont pas se découvrir d'emblée mais..."

10:30
Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous"

Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous"

10:00
1
Soulagement pour Vitor Bruno : un absent de longue date de retour à l'entraînement d'Anderlecht

Soulagement pour Vitor Bruno : un absent de longue date de retour à l'entraînement d'Anderlecht

09:30
Officiel : encore à l'Union la saison dernière, il signe en D1 Amateur

Officiel : encore à l'Union la saison dernière, il signe en D1 Amateur

09:00
Le "Van Bommel-ball" s’installe petit à petit et convainc déjà Tielemans et Mechele

Le "Van Bommel-ball" s’installe petit à petit et convainc déjà Tielemans et Mechele

23:00
1
Officiel : l'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League retrouve enfin un club

Officiel : l'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League retrouve enfin un club

07:30
L'Écosse de Pocognoli humiliée à domicile, l'Espagne domine la Croatie : les résumés de Ligue des Nations

L'Écosse de Pocognoli humiliée à domicile, l'Espagne domine la Croatie : les résumés de Ligue des Nations

07:00
Les statistiques ne mentent pas : la France a été au-dessus de la Belgique Analyse

Les statistiques ne mentent pas : la France a été au-dessus de la Belgique

21:00
Pourquoi Anderlecht pourrait avoir du mal à conserver Ali Maamar Analyse

Pourquoi Anderlecht pourrait avoir du mal à conserver Ali Maamar

22:30
Nouvel investissement important pour Thibaut Courtois : "Ça a toujours été quelque chose que j’ai suivi"

Nouvel investissement important pour Thibaut Courtois : "Ça a toujours été quelque chose que j’ai suivi"

19:00
🎥 Les Diablotins s’imposent timidement face au Pays de Galles

🎥 Les Diablotins s’imposent timidement face au Pays de Galles

21:53
"Il a été clair sur ce qu'il voulait" : Pierre Kalulu détaille le plan de Zidane face aux Diables

"Il a été clair sur ce qu'il voulait" : Pierre Kalulu détaille le plan de Zidane face aux Diables

21:30
"Nous méritions le match nul" : Brandon Mechele frustré du résultat, mais retient du positif

"Nous méritions le match nul" : Brandon Mechele frustré du résultat, mais retient du positif

18:00
2
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouvel entraîneur pour les RSCA Futures après le licenciement de Jelle Coen

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouvel entraîneur pour les RSCA Futures après le licenciement de Jelle Coen

20:23
"Sur un match, tout est possible" : Virton prêt à créer l'exploit face au KRC Genk en Coupe de Belgique ?

"Sur un match, tout est possible" : Virton prêt à créer l'exploit face au KRC Genk en Coupe de Belgique ?

20:00
Kylian Mbappé a évité le pire : le buteur français aurait pu être touché plus gravement

Kylian Mbappé a évité le pire : le buteur français aurait pu être touché plus gravement

29/09
1
OFFICIEL : un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat

OFFICIEL : un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat

19:30
🎥 La France aurait-elle dû obtenir un penalty ? "Nathan Ngoy joue avec les limites"

🎥 La France aurait-elle dû obtenir un penalty ? "Nathan Ngoy joue avec les limites"

29/09
2
Un nouveau titulaire en puissance : Roméo Lavia réagit à sa première titularisation très réussie

Un nouveau titulaire en puissance : Roméo Lavia réagit à sa première titularisation très réussie

29/09
Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important

Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important

29/09
1

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 2
Serbie Serbie 1-2 Pays-Bas Pays-Bas
Danemark Danemark 2-0 Pays de Galles Pays de Galles
Norvège Norvège 1-2 Portugal Portugal
Allemagne Allemagne 0-1 Grèce Grèce
Turquie Turquie 1-4 Italie Italie
Belgique Belgique 0-1 France France
République tchèque République tchèque 0-2 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-1 Croatie Croatie

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku Union 60 Union 60 a propos de Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous" Union 60 Union 60 a propos de Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes El Malvario El Malvario a propos de Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La France aurait-elle dû obtenir un penalty ? "Nathan Ngoy joue avec les limites" Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Nous méritions le match nul" : Brandon Mechele frustré du résultat, mais retient du positif Union 60 Union 60 a propos de La Belgique pourrait bientôt être dépassée au classement FIFA Union 60 Union 60 a propos de Le "Van Bommel-ball" s’installe petit à petit et convainc déjà Tielemans et Mechele Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved