"Il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse" : Obelgix regrette les sifflets contre la France

L'hymne national français a été sifflé par une partie des supporters belges avant le coup d'envoi de la rencontre entre la Belgique et la France, ce lundi soir. Obelgix, supporter emblématique des Diables Rouges depuis 2015, regrette ces sifflets. Nicolas Dardenne, de son vrai nom, s'est exprimé à notre micro à ce sujet.

Faut-il encore présenter Obelgix ? Personnage emblématique du football belge, il suit les Diables Rouges à travers le monde avec son costume d’Obélix noir-jaune-rouge. Il est clairement le supporter de la Belgique le plus connu. Cet été, il avait fait beaucoup parler de lui durant la Coupe du monde 2026.

À l’occasion de cette nouvelle trêve internationale, il a donc ressorti son costume pour supporter les Diables Rouges. Une présence devenue presque incontournable lors des grands rendez-vous de la sélection belge, aussi bien à domicile qu’à l’étranger.

Ce lundi, il était évidemment présent au Stade Roi Baudouin pour la rencontre face à la France. Il a ainsi entendu les sifflets à l’encontre de l’hymne national français... Un comportement qui le déçoit.

Les sifflets pendant l’hymne français l’ont déçu

"Je regrette évidemment les coups de sifflet pendant l’hymne national français. Ce n’est pas du tout quelque chose que j’apprécie, que ce soit à domicile ou en déplacement", nous a-t-il expliqué. "Je trouve qu’on doit respecter l’hymne national d’un autre pays. Certaines personnes l’ont fait, et c’est dommage."

Il espère que cela ne se reproduira plus : "Pour les prochaines fois, je leur demanderai plutôt d’applaudir l’hymne adverse. Après, qu’on siffle parce qu’on n’est pas contents d’une action ou parce qu’il y a une faute, ça, c’est logique. Mais il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse."





"Il doit toujours y avoir du respect"

"On a croisé quelques Français, et franchement, c’était de bonne guerre. Ce sont nos voisins. Oui, on peut perdre, on peut gagner, mais je pense qu’il doit toujours y avoir du respect entre les gens qu’on croise", a-t-il souligné. "Parce que moi, je n’ai pas envie qu’un jour, en Italie ou dans un autre pays, on nous insulte ou qu’on nous lance de la bière à la figure. Je trouve que le respect dans le football est quelque chose de très important."

Une mauvaise expérience également vécue en Italie

Vendredi soir, la Belgique s’est imposée sur le score de 0-2 en Italie. Obelgix était évidemment présent au Stadio Olimpico de Rome. Mais en tribunes, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Il a révélé un manque de respect de la part de supporters italiens : "Pour te donner un autre exemple, en Italie, on a vu des gamins — peut-être 300 ou 500 — qui nous insultaient pendant tout le match, avec des doigts d’honneur, etc. Des jeunes de 16 à 20 ou 25 ans. Ce n’est pas ça, le football. Surtout en équipe nationale, c’est encore plus familial."