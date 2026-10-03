Une légende du Standard ne manque pas de superlatifs pour Romelu Lukaku et son pote Kevin De Bruyne

Steven Defour a de nouveau vu un Kevin De Bruyne convaincant avec les Diables rouges vendredi soir. Pourtant, l’ancien international n’était pas entièrement satisfait de la victoire 3-0 contre la Turquie. Il a notamment été frappé par la différence entre la première mi-temps mais a souligné la classe individuelle de son ami Kevin De Bruyne.

Dans son analyse pour Het Belang van Limburg, Steven Defour estime que le match était attrayant pour le spectateur neutre, mais selon lui, les Belges se sont inutilement compliqué la tâche. Il a surtout constaté, en première mi-temps, trop de pertes de balle et des espaces trop importants au milieu de terrain. La Turquie a ainsi pu se montrer dangereuse en contre-attaque.

De Bruyne à nouveau dans un rôle idéal

La différence a finalement été faite par les inspirations de l'éternel Kevin De Bruyne. Avec deux buts, il a mis la Belgique sur les bons rails.

Selon Defour, le milieu de terrain montre une nouvelle fois, sous les ordres de Mark van Bommel, à quel point il peut être dangereux lorsqu’il évolue plus près du but adverse. L’ancien Diable rouge estime que, sous les précédents sélectionneurs, Kevin De Bruyne jouait trop bas sur le terrain.

"Il a brillé comme à ses plus belles heures", estime Steven Defour. Selon ce dernier, Van Bommel redonne à De Bruyne la liberté de faire la différence dans les 30 derniers mètres. L'ancien capitaine du Standard adresse également un message clair au club de "KDB, Naples : "Espérons qu’ils ont regardé ce match."

Lukaku fait lui aussi passer un message

Romelu Lukaku a également impressionné Steven Defour. L’attaquant a une nouvelle fois débuté sur le banc le match contre la Turquie, mais il est monté au jeu et a trouvé les filets pour le troisième but des Diables. Sa première réalisation personnelle de la saison, d'ailleurs.



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Pour Lukaku, ce but arrive à un moment important. À Fenerbahçe, il doit pour l’instant se contenter d’un temps de jeu limité, mais avec les Diables rouges, il a, selon Defour, montré qu’il pouvait toujours faire la différence lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens.

Ce but n’est pas la seule chose qui a retenu l’attention. Steven Defour a également remarqué dans un duel de sprint musclé avec un défenseur turc un message adressé à son club. "L’autre joueur a dû être relié à une bonbonne d’oxygène après le match", a ironisé l'ancien joueur passé aussi par Genk, Porto, Burnley et Anderlecht.

L’ancien milieu de terrain espère donc que cette prestation donnera à "Big Rom" davantage de confiance à son retour à Istanbul. Pour Kevin De Bruyne comme pour Romelu Lukaku, Belgique-Turquie aura ainsi été bien plus qu’un simple match.