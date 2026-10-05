"Pourquoi devrais-je m'excuser ?" : le feuilleton Ronaldo loin d'être terminé

La dernière conférence de presse du sélectionneur portugais a été très animée. Le sujet principal était bien-sûr Cristiano Ronaldo, sujet qui a éclipsé la victoire du Portugal et ses excellents résultats dans la compétition.

En conférence de presse, les questions sur Cristiano Ronaldo n'ont cessé d’affluer vers Jorge Jesus. Le sélectionneur du Portugal en avait clairement assez et s’est agacé de plus en plus face au déluge de questions sur la superstar après la victoire en match international. Le sélectionneur a dû parler davantage de la star absente que de la victoire des autres joueurs contre la Norvège.

Pas d'excuses de la part de Jorge Jesus

Avec un bilan impeccable de 12 points sur 12, il a en effet très bien démarré son chapitre à la tête de la sélection portugaise. Et pourtant, il lui est difficile de considérer ce début comme parfait en raison du départ prématuré de CR7.

De plus en plus agacé, Jesus s’est retrouvé pris dans un échange houleux avec un journaliste lors de la dernière question sur ce sujet brûlant : "Je ne présente mes excuses à personne", a-t-il fulminé lors de la conférence de presse, après une énième question sur Cristiano Ronaldo.

Un malentendu ?

Et pourtant, le coach a laissé la porte grande ouverte à CR7 pour la prochaine trêve internationale qui sera dans un mois : "Il sera le bienvenu. Pour moi, tout est encore possible. C’est à lui de décider de son avenir lorsqu’il sera convoqué. S’il souhaite rester en équipe nationale, il pourra revenir quand il le voudra. C’était un malentendu et, à mon avis, cela peut facilement être résolu", a expliqué Jorge Jesus.