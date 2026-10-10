"Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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"Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi
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En conférence de presse en marge de Standard - Charleroi, Vincent Euvrard a évoqué toute l'importance d'Aiham Ousou, défenseur central syrien et capitaine des Zèbres, qui a souvent plus d'un tour dans son sac pour faire sortir un adversaire de son match.

"C'est un plaisir partagé de vous retrouver." C'est avec ces mots que Vincent Euvrard a débuté sa conférence de presse en marge de la rencontre entre le Standard et Charleroi qui se jouera à huis-clos ce dimanche après midi à Sclessin.

"Dans un choc wallon, on ne parle pas du classement ou du passé. Chaque match en soi représente plus que trois points. C'est à nous de défendre le blason, la fierté du club et nos supporters qui ne pourront malheureusement pas être là", a déclaré le T1 des Rouches, questionné ensuite sur les clés de cette rencontre.

"Tout d'abord, chapeau à Charleroi pour ce qu'ils font depuis le début de saison. Ils sont dans le Top 5 du championnat dans toutes les statistiques et c'est peut-être la meilleure équipe sur phase arrêtée. Nous, on n'a pas été les meilleurs sur phases arrêtées défensives. Il y a énormément de défis pour nous dans cette rencontre. La position de Charleroi au classement est légitime."

Aiham Ousou, symbole de Charleroi

Selon Vincent Euvrard, l'aspect psychologique jouera également un grand rôle dans la rencontre. "Et quand je parle de ça, je parle par exemple d'un joueur comme Ousou, qui est super important pour Charleroi. Il va chercher un penalty et provoque une carte rouge contre OHL à l'aide d'un grand cirque, il marque contre Malines sur phase arrêtée,...", a énuméré l'entraîneur du Standard.

"Il a énormément d'impact sur le jeu avec et sans ballon et il ne faut pas se perdre là-dedans", a déclaré l'entraîneur du Standard en référence aux tentatives fréquentes du Syrien de faire sortir son adversaire de son match. "Non, on ne doit pas spécialement avoir des joueurs comme ça. Si tu en as, c'est bien, tu peux les utiliser pour déforcer l'adversaire."

Lire aussi… Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ?

"Car c'est ce qu'il fait, il veut faire sortir l'adversaire de son match et ça lui fait prendre de l'ampleur. Mais il ne faut pas non plus oublier ce qu'il fait entre les lignes et sa qualité avec le ballon. Il n'y a donc pas que ça, mais ça ajoute quelque chose quand tu l'as en toi. Et quand tu ne l'as pas, il ne faut pas entrer dans ce jeu-là, car Ousou sera le meilleur là-dedans", a conclu Vincent Euvrard, qui souhaite donc que ses joueurs restent concentrés sur leur jeu et uniquement leur jeu.

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