L'Inter Milan déjà dans les têtes des Brugeois ? Ivan Leko met les choses au clair avant d'affronter la RAAL

Avant d'affronter l'Inter Milan en Ligue des champions la semaine prochaine, le Club de Bruges devra d'abord s'imposer en déplacement à La Louvière. Ivan Leko s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre de ce samedi soir. L'entraîneur croate se montre méfiant.

Le Club Bruges aborde la huitième journée de championnat à la troisième place du classement, avec 18 points sur 21. Les Brugeois ont remporté six de leurs sept premières rencontres et n'ont concédé qu'une seule défaite.

En conférence de presse, Ivan Leko a expliqué, selon des propos relayés par le Nieuwsblad, que tous ses internationaux étaient désormais rentrés à Bruges. Cela ne signifie toutefois pas qu'ils seront tous prêts à débuter la rencontre de samedi.

"Mais la forme physique est relative. Vendredi, nous avons effectué notre premier entraînement collectif avec l'ensemble du groupe. Nous devons analyser chaque situation individuellement", a expliqué Ivan Leko.

Un calendrier chargé qui débute immédiatement

Les Brugeois n'auront pas beaucoup de temps pour retrouver le rythme du championnat. Après leur déplacement à La Louvière, ils enchaîneront dès mardi avec un choc de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Le Club se rendra en Italie pour disputer son deuxième match de la phase de ligue.

Mais Ivan Leko refuse déjà de se projeter vers cette affiche européenne. Pour l'entraîneur croate, seule la rencontre face à La Louvière compte pour le moment : "Honnêtement, je n'ai pas encore pensé une seule seconde à ce match de Ligue des Champions. Nous savons tous à quel point le premier match après une trêve internationale peut être piégeux."





Le technicien estime d'ailleurs que cette trêve internationale a été particulièrement éprouvante. Certains internationaux ont disputé quatre rencontres en seulement dix jours.

Ivan Leko souhaite donc analyser les données physiques de chaque joueur avant de composer son onze de départ. Une rotation en vue du déplacement à Milan n'est pas à exclure, mais il ne s'agit certainement pas de sous-estimer La Louvière.

De mauvais souvenirs face à La Louvière

Et Ivan Leko a de bonnes raisons de se méfier. La saison dernière, le Club Bruges s'était incliné lors de ses deux confrontations en championnat face à la RAAL La Louvière.

La rencontre à domicile a particulièrement marqué l'entraîneur. Alors que les Blauw en Zwart menaient 2-0, une exclusion avait complètement fait basculer la rencontre.

"Cette dernière demi-heure dramatique... Je me souviens encore parfaitement de ce que j'ai ressenti à ce moment-là", s'est remémoré Ivan Leko.

Ivan Leko séduit par les Diables Rouges

Pendant la trêve internationale, Ivan Leko n'est pas resté inactif. Le Croate a suivi de nombreuses rencontres internationales, notamment celles de sa sélection nationale, mais également celles des Diables Rouges.

Et ce qu'il a vu de la Belgique lui a particulièrement plu : "J'aime d'ailleurs le nouveau style de jeu des Diables Rouges. C'était vraiment plaisant à voir."