Un Unioniste suspendu pour une exclusion...en match amical ? Le verdict est tombé

Scott Crabbé, journaliste football
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Un Unioniste suspendu pour une exclusion...en match amical ? Le verdict est tombé
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise pourra à nouveau compter sur Raul Florucz dimanche contre Louvain. L'attaquant échappe à une suspension après avoir été acquitté par le Conseil disciplinaire pour son carton rouge reçu lors d'un match amical contre Lokeren.

Suspendu lors du premier match d'Europa League, Raul Florucz avait vu un suspense inattendu s'ajouter autour de sa participation à la rencontre de ce week-end. L'attaquant autrichien est bel et bien fit mais a été exclu lors...d'un match amical durant la trêve.

Le coup de sang de Raul Florucz

Il avait vu rouge à la 39e minute du match contre Lokeren après un incident avec Sam Van Aerschot. Le ballon n'était alors pas à proximité. L'arbitre Mathias Matthijs avait aperçu du coin de l'œil un mouvement de la main ouverte de Florucz en direction du visage de son adversaire.

La situation avait provoqué des échauffourées entre les deux équipes. Van Aerschot avait également reçu un carton rouge pour avoir dépassé les limites lors de la confrontation.

Soulagement pour l'Union

Le parquet fédéral estimait l'incident suffisamment grave pour réclamer deux journées de suspension pour Florucz. En première instance, le Comité disciplinaire avait décidé de réduire cette sanction à une journée. L'Union a ensuite fait appel, avec succès. Le Conseil disciplinaire a acquitté l'attaquant, qui sera donc bien disponible dimanche contre Louvain.

L'incertitude concernant le déroulement exact des faits a joué un rôle important. Lors de l'audience, l'arbitre a déclaré n'avoir observé l'incident que du coin de l'œil. Il n'était par ailleurs pas certain de l'endroit précis où Florucz avait touché son adversaire.

Lire aussi… Zorgane n'est pas le seul à être rentré blessé : quatre forfaits et deux incertains pour l'Union

Moins d'axes de caméra qu'en match officiel

Les images vidéo n'ont pas non plus apporté une clarté totale. Florucz s'est défendu en expliquant qu'il tentait surtout de se dégager de Van Aerschot, qui le retenait. Les images ne permettaient pas d'établir avec certitude que l'attaquant avait volontairement porté un coup.

Le Conseil disciplinaire a dès lors estimé qu'une suspension n'était pas justifiée. Le doute concernant le mouvement exact et le contact a profité au joueur de l'Union. Aucune décision n'est par contre encore tombée concernant l'exclusion de Sam Van Aerschot. Il avait écopé de trois journées de suspension en première instance.

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