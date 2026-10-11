Première réussie pour Emilio Ferrera à la tête du Patro, grosse désillusion pour Seraing

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Après cinq défaites d'affilée, le Patro Eisden s'est imposé à domicile face au Jong Genk (1-0) ce dimanche dans le cadre de la 7e journée de Challenger Pro League. Une grande première réussie, donc, pour le nouveau coach limbourgeois Emilio Ferrera.