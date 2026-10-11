Première réussie pour Emilio Ferrera à la tête du Patro, grosse désillusion pour Seraing

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Première réussie pour Emilio Ferrera à la tête du Patro, grosse désillusion pour Seraing
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Après cinq défaites d'affilée, le Patro Eisden s'est imposé à domicile face au Jong Genk (1-0) ce dimanche dans le cadre de la 7e journée de Challenger Pro League. Une grande première réussie, donc, pour le nouveau coach limbourgeois Emilio Ferrera.

Florent Malice

Seraing y a cru... mais s'incline finalement contre les jeunes de La Gantoise

Grosse déception pour le RFC Seraing. Les Sérésiens, qui n'ont toujours pas gagné de match cette saison et stagnent dans le bas du classement en Challenger Pro League, se déplaçaient au Jong Gent ce dimanche. Après avoir mené à deux reprises au score, ils se sont finalement... inclinés dans les dernières minutes de jeu (3-2).

Seraing avait pourtant atteint la pause sur le score de 1-2, mais a fini par se faire renverser en seconde période sur des buts de Wisdom (70e) puis Umolu (90e), qui laissent le RFC Seraing à l'avant-dernière place au classement juste devant les U23 du RSC Anderlecht. 

Après cinq défaites d'affilée, le Patro Eisden s'est imposé à domicile face au Jong Genk (1-0) ce dimanche dans le cadre de la 7e journée de Challenger Pro League. Une grande première réussie, donc, pour le nouveau coach limbourgeois Emilio Ferrera.

Le Patro Eisden Maasmechelen était dans l'impasse en Challenger Pro League, au point où le coach des Limbourgeois, Stijn Stijnen, a décidé de faire un pas de côté et de quitter son poste (il demeure directeur sportif) pour laisser les rênes à Emilio Ferrera.

Une décision qui a vraisemblablement porté ses fruits, car après une trêve internationale lors de laquelle il a pu mettre en place ses principes de jeu, Ferrera a remporté son premier match. Le Patro recevait le Jong Genk, et a remporté une courte victoire sur le score d'1-0. 

Le Jong Genk termine la rencontre à neuf contre onze 

Seok-Ju Hong avait ouvert le score avant la mi-temps (39e, 1-0), et le Jong Genk manquait une opportunité en or d'égaliser sur penalty en seconde période. La rencontre s'est alors tendue, ce qui a fini par déboucher sur l'expulsion de Djoully Nzoko dans les arrêts de jeu pour une poussée sur un adversaire (90e+4).

Enfin, au bout du temps additionnel, c'est le jeune attaquant Jonathan Coenen qui sera exclu pour un pied levé trop haut. Une expulsion qui a eu lieu à la... 90e+15, car la rencontre avait longuement dû être interrompue suite à des jets de projectile sur le terrain de la part des supporters du Jong Genk. Un comportement rare de la part des suiveurs d'équipes de jeunes.

Avec cette victoire étriquée, le Patro Eisden, qui restait sur une série de cinq défaites consécutives, arrête enfin l'hémorragie. Les Limbourgeois reviennent à un point du Jong Genk, qui n'a de son côté plus gagné depuis trois rencontres. 

Notons que ce match était l'occasion pour Radja Nainggolan de faire son retour dans le onze après avoir subi une sanction disciplinaire de la part de son ancien entraîneur, mais toujours directeur sportif, Stijn Stijnen. Un retour réussi, donc. 

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