Un départ plus tôt que prévu pour Kevin De Bruyne ? Un journaliste italien évoque des premiers contacts

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Un départ plus tôt que prévu pour Kevin De Bruyne ? Un journaliste italien évoque des premiers contacts
Photo: © photonews
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Kevin De Bruyne pourrait poursuivre sa carrière aux États-Unis. San Diego FC s'intéresse au Diable Rouge de 35 ans et envisagerait de l'attirer en Major League Soccer en janvier 2027.

Kevin De Bruyne est sous contrat avec Naples jusqu'en juin 2027, mais un départ pourrait être envisagé. San Diego FC s'intéresse au milieu de terrain belge et compte discuter avec son entourage lors de la trêve internationale de novembre selon le journaliste Nicolo Schira.

Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. Le club américain souhaite avancer sur ce dossier et tenter de convaincre De Bruyne de rejoindre la MLS.

San Diego FC veut miser sur la créativité de KDB

San Diego souhaite renforcer son équipe avec un joueur capable de faire la différence dans le dernier tiers du terrain. De Bruyne correspond à ce profil grâce à sa vision du jeu, sa qualité de passe et son expérience au plus haut niveau. Le club américain compte le Finlandais Onni Valakari au poste de milieu offensif, mais pourrait ajouter un grand nom à son effectif avec l'arrivée du Belge.

Rejoindre la MLS serait un nouveau défi pour De Bruyne, après dix années passées à Manchester City et son passage à Naples. Le Belge a marqué l'histoire du club anglais avant de rejoindre l'Italie, où il a remporté la Supercoupe avec Naples malgré un temps de jeu limité la saison dernière.

D'autres clubs ont suivi De Bruyne

Lire aussi… Kevin De Bruyne revit : Van Bommel chez les Diables imité par Allegri à Naples
San Diego n'est pas le seul club à s'intéresser à Big Kev. Lors du dernier mercato, le Belge avait été cité du côté de l'Inter Miami, mais aussi en Arabie saoudite et en Turquie. Finalement, il était resté à Naples.

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