🎥 Maarten Vandevoordt arrête un pénalty contre d'une ancienne star de Pro League aujourd'hui au PSV !

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Maarten Vandevoordt arrête un pénalty contre d'une ancienne star de Pro League aujourd'hui au PSV !
Photo: © photonews

Après avoir été titularisé pour la première fois entre les perches de la Belgique, Maarten Vandevoordt a arrêté un pénalty en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven et son tireur, un certain Ivan Perisic.

Après connu les joies d'une première titularisation - pas totalement couronnée de succès - avec les Diables rouges la semaine dernière contre la France, en Ligue des Nations, Maarten Vandevoordt défendait les perches de son club du RB Leipzig lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, avec la réception du PSV Eindhoven.

Dans un match de football, un penalty peut changer le cours d’une rencontre. Pour le gardien, c’est un duel psychologique face à l'attaquant. Face à l'expérimenté Ivan Perisic et son passé au Club de Bruges, au Borussia Dortmund, à l'Inter Milan ou à Tottenham, Maarten Vandevoordt a remporté ce face-à-face.

Titulaire indiscutable désormais

Cet arrêt est aussi un signal positif pour le portier du RB Leipzig. Arrivé en Allemagne en 2024 après avoir fait ses armes à Genk, Maarten Vandevoordt poursuit sa progression dans un environnement exigeant et bénéficie désormais de la confiance de son staff après avoir dû se contenter pendant quasiment deux saisons du statut de doublure.

Quand il a quitté le Limbourg, on le présentait comme le successeur de Thibaut Courtois. C'était sans compter sur la machine à former les gardiens du Racing qui a encore sorti Mike Penders et Lucca Brughmans depuis.

Maarten Vandevoordt a également franchi une étape importante sur la scène internationale. Le 5 octobre dernier, il était titulaire entre les perches des Diables Rouges lors du déplacement en France, en Ligue des nations. Malgré la défaite belge sur le score de 4-1, cette rencontre lui a permis de s'offrir un endez-vous international face à une grande nation du football.

Un tournant dans sa carrière

Affronter des attaquants de premier plan et évoluer sous pression fait partie du parcours d’un gardien qui ambitionne de signer une grande carrière. À 24 ans, Maarten Vandevoordt se trouve à un moment important de sa carrière. Il doit enchaîner les performances, gagner en régularité et répondre présent lorsque l’équipe a besoin de soi. Son penalty arrêté contre le PSV constitue donc un moment important. Pour Leipzig comme pour la Belgique, même s'il reste loin de pouvoir prétendre aux gants de gardien du temple diabolique.

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