Voici pourquoi le capitaine de l'Atlético Madrid ne jouera pas contre Youri Tielemans et Senne Lammens

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Voici pourquoi le capitaine de l'Atlético Madrid ne jouera pas contre Youri Tielemans et Senne Lammens
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Légende et capitaine de l'Atlético de Madrid, Koke n'affrontera pas le Manchester United de Youri Tielemans et Senne Lammens en Ligue des Champions. Le milieu de terrain a perdu sa mère plus tôt dans la journée.

L’Atlético de Madrid devra se passer des services de son capitaine emblématique, ce mardi soir en Ligue des champions. À quelques heures du choc face à Manchester United, où évoluent les Diables rouges Youri Tielemans et Senne Lammens, Koke a appris le décès de sa mère. Une terrible nouvelle qui explique son forfait. Une minute de silence sera observée au Metropolitano avant le coup d’envoi, prévu à 21 heures.

 

Une légende des Colchoneros

À 34 ans, Jorge Resurrección Merodio, dit Koke, est bien plus qu’un capitaine pour les "Colchoneros" (matelassiers en français, ndlr) : il est le symbole de la fidélité à l’Atlético. Formé au club, il y a fait ses débuts professionnels en 2009 et n’a jamais porté les couleurs d’une autre équipe au plus haut niveau.

Avec 740 rencontres officielles à son compteur, le milieu de terrain est le joueur le plus capé de l’histoire des "Colchoneros". Sous les ordres de Diego Simeone, il a notamment remporté deux titres de champion d’Espagne et deux Ligues Europa. Prolongé jusqu’en juin 2027, le milieu espagnol reste une figure centrale du vestiaire madrilène.

Mais ce mardi, les records et les enjeux sportifs passent au second plan. Privé de son leader, l’Atlético affrontera Manchester United dans une atmosphère chargée d’émotion. Le football attendra : Koke traverse  une terrible épreuve personnelle et ses partenaires auront à coeur de rendre hommage à la mère décédée de leur capitaine de la plus belle des manières.

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