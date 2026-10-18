🎥 Un penalty hallucinant, mais inexistant pour Rochefort ? La Gantoise n'est pas ravie de l'arbitrage

On pensait se diriger vers des 16e de finale de Coupe de Belgique sans vraie sensation... et ce dimanche nous en a offert deux, avec les éliminations de La Gantoise et du RSC Anderlecht. Mais du côté des Buffalos, on est furieux du penalty accordé à Rochefort.

Le plus grand exploit du week-end est très clairement la victoire de Rochefort aux tirs au but contre La Gantoise, leader de Jupiler Pro League. Techniquement, les Buffalos restent plus ou moins invaincus cette saison puisque le score était encore nul après 90, puis 120 minutes, mais cela reste un coup dur.

Un coup dur qui n'aurait d'ailleurs jamais dû arriver, car les Buffalos avaient tout sous contrôle et menaient 1-3 après une heure de jeu. À Rochefort, on pensait alors surtout à limiter les dégâts. "Lors de notre précédent affrontement en Coupe il y a deux ans, nous en avions encaissé 7. Je me suis dit : si cela reste à 2 ou 3 buts, ce ne sera pas si mal", lançait Nicolas Lhoist, président de Rochefort, après la rencontre au micro de Sporza. "Et puis il se passe ceci".

Rochefort sur un nuage après sa victoire contre La Gantoise

"En 2018, nous avons commencé en P1, nous évoluons désormais en D1 FFA et nous remportons une victoire contre Gand. C'est quand même le leader de la Jupiler Pro League. C'est tout simplement fantastique".

Les Buffalos ont fini par craquer. Le gardien Kjell Peersman a joué un ballon court vers Diallo, mais le défenseur l'a pris à la main. Le ballon a donc été placé sur le point de penalty, permettant à Rochefort d'égaliser et de revenir à 3-3. Une grossière erreur... mais aussi une erreur d'arbitrage ?

"Selon moi, l'arbitre commet une erreur", a jugé l'entraîneur gantois Rik De Mil après la rencontre. "Je dois encore revoir les images, mais selon moi, le ballon n'était pas immobile".