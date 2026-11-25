Marco Kana garde de très bons souvenirs de ses débuts aux côtés de Vincent Kompany à Anderlecht. Le défenseur raconte ce qui l'a le plus impressionné chez l'ancien capitaine des Diables Rouges : son professionnalisme, sur le terrain comme en dehors.

Vincent Kompany est revenu à Anderlecht en 2019, quelques semaines après avoir été sacré champion d'Angleterre avec Manchester City. Pour Marco Kana, encore tout jeune à l'époque, c'était une drôle de sensation de se retrouver du jour au lendemain aux côtés d'un joueur qu'il admirait depuis des années.

"Travailler avec Kompany, c'était next level. La personne que l'on voit dans la rue est la même que celle que l'on voit sur le terrain. Il est hyperprofessionnel, partout et tout le temps", raconte Kana dans Het Nieuwsblad.

D'idole à coéquipier

Il se souvient surtout du contraste entre les derniers matchs de Kompany à City et leurs débuts ensemble chez les Mauves. "Je le revois encore vivre ce moment de don't shoot en mai 2019 avec Manchester City contre Leicester, qui leur a permis de remporter le titre. Et peu de temps après, il se retrouve à mes côtés pour diriger la défense d'Anderlecht."

Sur le terrain, Kana a retrouvé le leader qu'il s'attendait à voir. "Je voulais qu'il soit la même personne sur un terrain : qu'il coache, qu'il dirige, et c'était bien le cas. Le vrai Vincent, quoi", explique-t-il.

Quand Kana donnait des consignes à Kompany

Dans le feu de l'action, il arrivait même à Kana de donner des consignes à son aîné. C'est souvent après le coup de sifflet final qu'il prenait la mesure de la scène. "Après le match, je réalisais quand même que j'avais vraiment osé dire à une telle légende qu'il devait 'faire attention dans son dos' à cet endroit, et qu'il devait 'mettre la pression ici'."



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Et Kompany l'écoutait. C'est peut-être ce qui a le plus marqué Kana. "Ce qui est beau chez Vincent, c'est qu'il acceptait aussi mes consignes. Et nous n'étions pas en train de terminer un petit match avec les U18, hein. C'est magnifique, c'est ainsi qu'on reconnaît un grand joueur", conclut-il.