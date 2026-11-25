En mai dernier, Raheem Sterling a eu un accident au volant de sa Lamborghini après avoir inhalé du protoxyde d'azote en conduisant. L'ancien international anglais, aujourd'hui sans club, a été condamné ce mercredi à douze mois de prison avec sursis.

Sans club depuis son départ de Feyenoord cet été, Raheem Sterling a été condamné ce mercredi en Angleterre pour conduite dangereuse. L'ancien ailier de Liverpool, Manchester City, Chelsea et Arsenal compte 82 sélections et 20 buts avec l'Angleterre.

Les faits remontent au 28 mai. Des automobilistes ont vu Sterling inhaler du protoxyde d'azote à l'aide d'un ballon au volant de sa Lamborghini.

Les images d'une caméra embarquée le montrent en train de zigzaguer entre les voies. Il a ensuite quitté l'autoroute et fait une sortie de route. L'accident n'a fait aucun blessé.

Douze mois de prison avec sursis pour Raheem Sterling

Sterling avait plaidé coupable en septembre de conduite dangereuse. Il avait également reconnu avoir été en possession de six bonbonnes de protoxyde d'azote et ne pas avoir fourni de prélèvement aux policiers.

Le tribunal de Basingstoke l'a condamné à douze mois de prison avec un sursis de dix-huit mois, rapporte l'agence de presse Reuters. L'ancien international anglais devra également effectuer cent heures de travail d'intérêt général et sera interdit de conduire pendant deux ans





Raheem Sterling has been handed a 12-month prison sentence, suspended for 18 months, for dangerous driving. The judge described him as a man of good character, praising his exemplary conduct and successful football career, during which he was seen as a role model for young people. — Mukhtar (@I_amMukhtar) November 25, 2026