Le Racing Genk ne compte pas en rester là. Expulsé le week-end dernier face à La Louvière, le défenseur central Matte Smets a écopé de deux matchs de suspension. Les Limbourgeois contestent la sanction avec un objectif en tête : pouvoir compter sur lui pour le derby contre Saint-Trond.

Le Racing Genk s'est imposé 3-0 face à La Louvière samedi, mais ce succès a été terni par l'expulsion de Matte Smets en fin de rencontre. Auteur d'une intervention musclée sur Thierry Lutonda, le défenseur a logiquement vu rouge. Un carton qui pourrait le priver du derby limbourgeois.

Genk fait appel

Le parquet fédéral avait proposé deux matchs de suspension. Genk a contesté cette sanction devant le Comité disciplinaire, qui a finalement maintenu les deux journées.

Les Limbourgeois ne comptent pas en rester là. Selon Het Laatste Nieuws, le Racing a décidé mercredi de faire appel. Le dossier sera réexaminé vendredi et le verdict tombera dans la foulée.

Smets retrouvera-t-il son ancien club ?

L'enjeu est particulier pour Matte Smets, puisque Genk affronte Saint-Trond, son ancien club, ce week-end. Si la suspension est confirmée, le défenseur manquera ses retrouvailles avec les Canaris et Timmy Simons devra se passer d'un élément important de sa défense.



À deux jours du week-end, le derby limbourgeois se jouera donc d'abord devant l'instance disciplinaire. Genk saura vendredi s'il peut compter sur Smets.