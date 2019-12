Coupe de Belgique : Les affiches pour les demi-finales sont connues

Les quatres équipes qualifiées pour le tour suivant étant connues, le tirage au sort a directement été réalisé ce jeudi soir. L'Antwerp affrontera Courtrai. C'est la première fois depuis 1996 que le Matricule 1 atteint ce stade de la compétition.

We spelen voor de eerste keer sinds '96 de halve finale van de Beker van België. We nemen het op tegen @kvkofficieel 😍 Meer informatie volgt nog! ℹ️ pic.twitter.com/CFeXVdKCGx

Le Club de Bruges, lui, affrontera Zulte Waregem. Pour rappel, les demi-finales se jouent en aller-retour. Les matchs allers se joueront entre le 21 et le 23 janvier tant dis que les retours sont prévus la semaine suivante.

🏆 Club loot Zulte Waregem in de halve finale van de Beker! Let's do this guys! pic.twitter.com/zG18iSU4iE