Touché à la main, Hans Vanaken aidera bien ses équipiers en Coupe de Belgique

Après un duel avec Buta, le Soulier d'Or est sorti des limites du terrain pour se faire soigner.

Son plâtre ne l'a pas empêché d'inscrire un goal plus que polémique qui permet aux Brugeois de se rassurer face à l'Antwerp, alors que La Gantoise semble actuellement l'équipe qui propose le jeu le plus convaincant. Si le VAR peut certes être remis en cause - comme c'est le cas dans de nombreux championnats - la "Goal Line Technology" elle, écarte en théorie tout débat possible. Contrairement au VAR, impuissant sur ce genre de phases, elle aurait permis de savoir si la balle avait réellement franchi la ligne.

En tout cas, valide ou pas, le meneur de jeu brugeois a prouvé que sa blessure à la main gauche ne le gênait pas plus que cela. Bien servi, il est vrai, par une belle talonnade de Schrijvers. Et le site officiel du Club de Bruges de rassurer ses supporters ce lundi matin. En effet, Vanaken sera bel et bien présent pour disputer la demi-finale retour de Coupe de Belgique, mercredi contre Zulte Waregem.