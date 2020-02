La Jupiler Pro League se mobilise pour le respect et la diversité avec Football For All

Le week-end prochain, la Pro League organisera la campagne Football for ALL contre l'homophobie, le racisme et d'autres formes de discrimination et d'inégalité.

Le football belge se mobilisera ce week-end en faveur des minorités : les capitaines de chaque club de Pro League porteront un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel, que porteront également les drapeaux de corner de D1A et D1B. Ceci prend place au sein de la campagne « Football for ALL », lancée par la Jupiler Pro League, qui sera également organisée par l’URBSFA et les clubs de football amateur.

Bien que les couleurs de l'arc-en-ciel représentent la communauté LGBT+, le football belge veut par là non seulement s’opposer à l'homophobie, mais également au racisme et à d'autres formes de discrimination. Quatre témoignages formeront le visage de la campagne. Faris Haroun (Antwerp FC), Kassandra Missipo (KAA Gent Ladies et Red Flames), Thierry Witsel (ancien joueur amateur et père d’Axel) et Matthias De Roover (joueur amateur au KFC Eksaarde et Mr. Gay Belgium) évoqueront leur expérience, leur amour du sport et leurs difficultés à faire face aux chants discriminatoires.