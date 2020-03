17 des 24 clubs pros demandent une décision rapide sur l'arrêt du championnat !

Les 8 clubs de D1B ainsi que le K11 (exceptions faites de l'Antwerp et du Sporting de Charleroi) ont envoyé une lettre à la Pro League pour que soit décidé rapidement l'arrêt des championnats professionnels.

Selon les 17 clubs, retarder la décision finale, comme cela a encore été fait ce mercredi, est absurde. Les joueurs sont sous contrat jusqu'au 30 juin alors qu'ils ne peuvent plus s'entraîner ; les joueurs étrangers demandent de rentrer ; ils n'est pas possible pour un athlète de se préparer efficacement, d'autant plus quand il n'a pas d'objectif ni de programme clairs.

Extraits du communiqué : "Le sport a un rôle social énorme et le football, en tant que plus grand sport, a un rôle exemplaire à jouer. Aujourd'hui, le football professionnel n'est plus au centre des préoccupations sociales. Les gens ne parlent pas de 4-4-2, 4-3-3, de VAR ou de hors-jeu, ils parlent du coronavirus.

[...] Cher président, chers membres du conseil d'administration, dans votre communication après la réunion de mercredi, vous avez clairement indiqué que ce n'est pas encore le bon moment pour prendre une décision. Mais honnêtement, nous, les clubs, pensons qu'il est temps pour le football de faire preuve de leadership et de prendre des décisions le plus tôt possible. Nous attendons que vous preniez vos responsabilités".

La majorité des clubs se prononcent donc pour un arrêt définitif du championnat. Et que la décision soit prise le plus rapidement possible par la Pro League. Une vision que le G5, Charleroi et l'Antwerp ne semblent pas partager pour le moment.