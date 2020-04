🎥 Parfait Mandanda évoque son premier mois aux Etats-Unis : "Ca ressemble beaucoup à Charleroi"

Le nouveau gardien d'Hartford Athletic nous donne son point de vue après un mois à l'étranger.

Parti sous la forme d'un prêt à Hartford Athletic le 20 février dernier, Parfait Mandanda devrait rester jusqu'au 30 novembre prochain aux Etats-Unis, soit jusqu'à la fin du championnat. Dans une interview accordée au Sporting Charleroi, il fait part de ses premières impressions.

"Ca a bien commencé mais avec les récents événements, tout est devenu plus compliqué parce que tout le monde doit rester chez soi et beaucoup d'activités sont arrêtées. Comme c'est un prêt, j'ai préféré venir seul, histoire de tâter le terrain. Ce sont les Etats-Unis, c'est loin, c'est une culture différente de la nôtre".

"Mon intégration s'est bien passée. Les joueurs étaient contents et me connaissaient à travers des vidéos. Les supporters étaient surpris que je vienne à Hartford mais ils étaient contents. L'accueil était vraiment bien. J'ai vu les supporters lors des entraînements et ça ressemble beaucoup à Charleroi car on est très proche d'eux et pour l'instant, ça me convient", explique Mandanda.

"Ce qui change de chez nous c'est qu'ici tu vas manger directement après l'entraînement. C'est seulement après que tu fais des soins, que tu prends ta douche."

Le nouveau portier d'Hartford Athletic a déjà fixé ses objectifs : "Je veux faire une grosse saison et toucher la MLS avec le club ou avec un autre. Ils ont une grosse équipe mais pour aller en MLS, il faut savoir que le président doit mettre 25 millions. Il est prêt à le faire en fonction des résultats de cette année".

Malgré l'interdiction de sortir, Mandanda essaye de garder la ligne : "Je commande des sushis, de la salade. J'essaye de manger des repas équilibrés. Mais on ne va pas se mentir, quand ils ont annoncé que tout s'arrêtait pendant un ou deux mois, j'ai mangé des plats américains les deux premiers jours".