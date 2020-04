Eupen, Beerschot, OHL, Courtrai : les premières licences pour la nouvelle saison

Journées chargées à Bruxelles, où les décisions sont prises concernant les licences des différents clubs. Une première équipe est déjà sortie avec des nouvelles positives.

Malines était le premier club à annoncer officiellement qu'il avait reçu sa licence pour la D1A et le football européen pour la saison prochaine.

Certaines questions étaient sur la table au sujet d'une éventuelle conséquence de l'opération Mains Propres en vue de l'obtention des licences pour la saison à venir, mais tout cela a été rejeté.

"Nous sommes fiers d'acquérir la licence", a déclaré le directeur général Frank Lagast sur le site Web du Malinwa. "C'est un coup de pouce et un signal clair à tous les partisans et partenaires : nous étions et sommes prêts pour l'avenir."

Zonet de bevestiging vd licentiecommissie @kvkofficieel heeft de licentie voor volgend jaar behaald. Proficiat aan zij die hiervoorveel werk en energie insteken! — joseph allijns (@josephallijns) April 8, 2020

Courtrai, Eupen, OHL et le Beerschot ont également annoncé qu'ils avaient obtenu leur licence pour la saison prochaine. Des nouvelles officielles sont également attendues vers 18 heures.

De son côté, Mouscron n'a pas obtenu sa licence mais le club va faire appel de la CBAS.

Licence pour la D1A, D1B et le football européen :

Antwerp

KV Mechelen

KV Kortrijk

KAS Eupen

Beerschot

OH Leuven

Licence pour 1B :

KMSK Deinze

Pas de licence :

Sporting Lokeren

Mouscron

Pas encore de nouvelles officielles :

Club de Bruges

Gand

Standard

Charleroi

Zulte Waregem

Saint-Trond

Genk

Anderlecht

Cercle de Bruges

Ostende

Waasland-Beveren

Union Saint-Gilloise

Westerlo

Virton

Roulers

Lommel

Lierse

