Bernd Storck mérite le top belge : quel club après son départ du Cercle de Bruges ?

Bernd Storck quitte son deuxième club belge en autant de saisons : l'Allemand ne restera pas au Cercle de Bruges. Une issue logique pour un entraîneur qui mérite probablement mieux.

La nouvelle est tombée ce mercredi mais n'a pas surpris grand monde : le Cercle de Bruges n'est pas parvenu à convaincre Bernd Storck (57 ans) de rempiler pour une saison supplémentaire après la réussite de sa mission de sauvetage, qui s'est conclue par le maintien des Groen & Zwart au terme d'une remontée improbable au classement. Pour la deuxième fois consécutive et dans une situation autrement plus compliquée, Storck a fait de l'un des petits poucets du championnat une équipe agréable à voir évoluer, au style de jeu offensif et capable de mettre n'importe quel adversaire en difficulté.

On l'attendait déjà plus haut

Voir Bernd Storck succéder à Fabien Mercadal en octobre 2019 était une surprise pour une raison surtout : l'Allemand était attendu un cran plus haut déjà l'été passé. Lorsque Philippe Clément décide de quitter Genk pour prendre le FC Bruges en main, Storck est parmi les noms les plus chauds pour lui succéder à la tête des champions de Belgique en titre. Un choix qui paraissait plus en adéquation avec l'identité de jeu limbourgeoise que celui de Felice Mazzù, dont le mariage contre-nature avec le Racing Genk n'a pas marché.

Quand Mazzù est finalement licencié, Genk revient vaguement aux nouvelles - trop tard : Bernd Storck a signé un mois plus tôt en Venise du Nord. Si les timings avaient été plus concordants, nul doute que l'ancien coach de l'Excel Mouscron serait déjà (et encore ?) dans le Limbourg.

La réputation de Bernd Storck en Allemagne n'est pas encore vraiment faite (on l'y connaît surtout comme ancien adjoint du Borussia Dortmund, où il compte 150 matchs en tant que joueur), des résultats à la tête de clubs mineurs en D1 belge n'étant pas forcément significatifs à l'étranger sur un CV. Le voir retourner au pays pour entraîner un club du ventre mou ou un club de 2.Bundesliga visant la promotion reste une possibilité, mais les chances sont réelles de le voir enfin diriger un club du top belge.

L'Antwerp, candidat principal

Si la saison avait été à son terme, Hannes Wolf, l'entraîneur du Racing Genk, aurait peut-être dû faire ses bagages après avoir échoué à qualifier le club pour l'Europe. Dans le chaos qui résulte de la pandémie de coronavirus, le jeune allemand de 39 ans pourrait bien tirer les marrons du feu et obtenir une saison de plus pour travailler calmement et construire son noyau. Voir Storck le remplacer à Genk serait une grosse surprise.

Anderlecht, Bruges, La Gantoise, Charleroi et le Standard ne devant, sauf énorme surprise, pas changer de T1 cet été, reste une possibilité déjà évoquée depuis de longues semaines : que Bernd Storck remplace Laszlö Bölöni à l'Antwerp. On le sait, le Roumain ne devrait pas prolonger au Great Old, lui qui pense y avoir fait le tour de la question.

La forte personnalité de Bernd Storck, qui a causé des frictions entre l'homme et ses joueurs tant à Mouscron qu'au Cercle (comme nous le racontait Corentin Fiore il y a quelques mois), pourrait être nécessaire à l'Antwerp, dont le vestiaire est réputé difficile à gérer et ne manque pas de fortes têtes. Son jeu à la fois fougueux et offensif pourrait également convenir au public de l'Antwerp, dont les ambitions n'ont cessé de croître ...