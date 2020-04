Le médecin du club Anderlecht donne son avis sur les masques buccaux: "Agréable ? Non! Efficace ? Oui!"

Si l'idée Marc Van Ranst a pu en faire rire certains, d'autres estiment désormais que le port du masque est envisageable. C'est le cas du médecin d'Anderlecht Kristof Sas.

Sas semble même la trouver inévitable : "C'est mon avis, c'est personnel. Si vous voulez que les bus, métros, trains reprennent du service, il faudra porter un masque. C'est également le cas pour la reprise du football", confie-t-il à Het Laatste Nieuws.

Beaucoup de gens n'aiment évidemment pas ça. "Permettez-moi d'esquisser le contexte. Un tel masque devrait être plus ferme et plus confortable que la plupart des masques en tissu avec lesquels vous voyez maintenant des gens marcher dans la rue. Mais l'idée ne doit pas être une blague. Sera-ce agréable? Non. Peut-on jouer au football ? Peut-être"