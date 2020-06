L'Antwerp prêt à lancer un jeune lors de la finale de Coupe contre Bruges : "Ce match sera d'un autre calibre"

Faire ses grands débuts lors d'une finale de Coupe arrive rarement. Pour Davor Matijas, cela pourrait devenir une réalité. Le jeune Croate se prépare déjà au plus important rendez-vous de sa jeune carrière.

Het Gazet van Antwerpen s'est entretenu avec Davor Matijas qui a signé l'hiver dernier jusqu'en 2023 à l'Antwerp. En raison du départ de Bolat, Teunckens et De Winter, Matijas et Lathouwers sont les deux seuls gardiens de but disponibles pour la finale de la Coupe de Belgique.

"Le staff m'a dit il y a quelques semaines de me tenir prêt. Je ne suis pas sûr de jouer, mais les chances sont bonnes. Mentalement, je me sens prêt. Avec Hajduk Split, j'ai déjà joué une douzaine de rencontres, mais ce match sera d'un autre calibre", a déclaré le portier croate âgé de 20 ans.

Le fait que le match se jouera dans un stade vide pourrait rendre la tâche un peu plus facile pour le jeune gardien de but. "Elle a des avantages et des inconvénients. Nos fans nous aident à repousser nos limites. Pour moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient."

Matijas ne tarit pas d'éloges à propos de Vedran Runje, l'entraîneur des gardiens du matricule 1. "Je le connais très bien puisqu'il m'a déjà formé à Hajduk Split. J'apprécie énormément son positivisme : il rit toujours, mais nous pousse toujours à un niveau supérieur".