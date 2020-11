Ostende nourrit quelques regrets après son déplacement à Sclessin : "Nous méritions le partage"

Le KVO a disputé une bonne rencontre du côté de Sclessin ce dimanche soir lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Néanmoins, c'est le Standard de Liège qui s'est imposé en fin de partie grâce à une tête de Dussenne (1-0).

Ostende voit sa belle série prendre fin à Sclessin. Invaincu depuis la deuxième journée et auteur d'un joli 11 sur 15, le KVO s'est incliné contre le Standard de Liège (1-0). "Pendant 70 minutes, le match a été intense et équilibré, mais ensuite nous faisons des erreurs stupides et nous perdons le ballon plusieurs fois. Une telle chose s'est également produite avant le corner", explique Alexander Blessin. "Je ne veux pas parler de savoir si c'est le corner était valable étant donné le pisition hors-jeu de Lestienne. ar nous faisons nous-mêmes l'erreur. Je peux vivre avec une défaite à Liège, mais nous devons en tirer les leçons. Maintenant, nous jouons à domicile contre le Club de Bruges. Nous voulons les titiller, car c'est une sorte de derby", a expliqué le coach d'Ostende.



Ostende a même dominé le Standard en première période. "Je pense qu'il y a eu des moments où nous étions meilleurs. Le Standard avait les jambes plus lourdes après les trois matchs disputés la semaine dernière. Nous en avons profité pour mettre une forte pression", souligne Jelle Bataille. "C'est dommage de perdre sur un corner qui n'avait pas lieu d'être en plus... Nous méritions le partage au vu de la rencontre", a conclu le Côtier.