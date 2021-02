"La Coupe est importante" pour Vincent Kompany et le Sporting d'Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht espère faire un beau parcours en Coupe de Belgique et ça commencera par un match plein sur le synthétique du RFC Liège.

Vincent Kompany n'a pas l'intention de prendre de risques avec certains joueurs et il faut bien s'attendre à quelques changements dans le onze, mais pas à une grande tournante. "Il faudra ternir compte du terrain et de la situation médicale de certains joueurs, mais je ne ferai pas tourner", insiste-t-il.

“La Coupe de Belgique est importante pour nous", martelait, mardi en conférence de presse, le coach des Mauves. "Surtout parce que, cette année, nous n'avons pas de Coupe d'Europe", ajoute-t-il.

Mais Vincent Kompany ne s'attend pas non plus à une partie de plaisir contre le RFC Liège. "Nous devrons montrer du respect à l'adversaire. Il n'ont pas joué depuis un moment, mais nous préparons ce match comme si c'était une rencontre de championnat." À la peine en championnat, le Sporting ne pourra pas se louper mercredi soir et le T1 bruxellois en est conscient.