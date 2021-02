Croky Cup : Le Standard de Liège pourrait être privé d'Arnaud Bodart à Courtrai

Ce mardi soir, le Standard de Liège se rendra au Stade des Éperons d'Or pour y affronter Courtrai en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

Après avoir éliminé Seraing (1-4) en seizième de finale de Coupe de Belgique mercredi dernier et partagé l'enjeu en championnat samedi contre OHL, le Standard de Liège va croiser le fer avec Courtrai en huitième de finale ce mardi soir. Toutefois, le matricule 16 devra peut-être se passer des services d'Arnaud Bodart. "Il a peut-être une petite lésion au niveau du quadriceps mais le médecin va regarder cela de plus près aujourd'hui. Selim Amallah et Nicolas Gavory ne sont pas encore prêts et pourraient revenir la semaine prochaine. Collins Fai va reprendre avec le groupe aujourd'hui", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

Si Bodart n'est pas présent à Courtrai, cela pourrait être une sacrée perte pour les Rouches. "Oui c'est clair. J’avais décidé de le maintenir dans les buts à Seraing pour assurer une certaine continuité. Laurent Henkinet est présent. Il s'entraîne très bien et se développe de la meilleure des façons. Nous avons la chance au Standard d’avoir un entraîneur des gardiens très compétent avec Jan Van Steenberghe", a souligné le technicien sénégalais.