Yves Vanderhaeghe aux anges : "C'est un très bel exploit de l'équipe"

Yves Vanderhaeghe dirigeait sa nouvelle équipe pour la deuxième fois ce mardi. Après la défaite contre Malines (0-1) le week-end dernier, il a pu enregistrer sa première victoire et accéder aux quarts de finale de la Coupe avec les Vert et Noir.

Yves Vanderhaeghe a pu fêter sa première victoire avec le Cercle de Bruges après avoir pris la mesure de façon convaincante du KV Ostende (3-1). "Bien sûr, c'est positif que nous soyons au prochain tour de la Coupe. Il s'agit d'une compétition où tout est possible. Le Cercle de Bruges a même remporté la Coupe une fois alors que le club évoluait en seconde division. Mais maintenant, je préfère de loin gagner en championnat", a précisé Yves Vanderhaeghe.

"Débuts difficiles"

"Nous avons commencé très difficilement. Au début, ils étaient tendus, très nerveux et avaient du mal à jouer. Certains des gars n'avaient pas joué de toute l'année. Nous avons débuté avec du retard, malgré le fait que leur but était un cadeau. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver au niveau de la première division. Mais Ostende a également créé beaucoup de possibilités."

Égalisation

"Mais l'égalisation a redonné l'espoir et le courage de reprendre le travail. Nous avons commencé à jouer au football et on pouvait voir que tout le monde commençait à y croire. C'est une victoire pour toute l'équipe. Et il était indispensable de renforcer la confiance. Il y a aussi longtemps que le Cercle n'a pas pu gagner à domicile. Après avoir été mené 0-1, je pense que c'est un très bel exploit de l'équipe", a conclu Yves Vanderhaeghe.