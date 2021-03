Eupen élimine La Gantoise et file en demi-finale de la Coupe de Belgique !

Ce mercredi soir, Eupen recevait La Gantoise dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Belgique.

Les deux équipes ont à coeur d'aller le plus loin possible en Coupe. Eupen veut faire aussi bien qu'il y a quelques années quand les Pandas avaient atteint le dernier carré de la compétition. De son côté, La Gantoise aimerait oublier sa mauvaise saison en remmportant la Croky Cup.

Bien organisées, les deux formations se neutraliseront et auront très peu d'opportunités en début de rencontre. D'ailleurs, le round d'observation durera un peu moins d'une demi-heure et prendra fin avec la première grosse occasion de la partie qui sera eupenoise. Bien servi par Héris, Musona tentera la reprise de volée mais Bolat effectuera un très bel arrêt réflexe (25e). La réaction gantoise aura lieu quelques minutes plus tard avec Tissoudali mais Defourny repoussera le tir du pied (38e). Les Pandas et les Buffalos rejoindront leur vestiaire sur le score de 0-0.

© photonews

En début seconde période, Eupen remontera avec de meilleures intentions offensives et cela paiera. Après un beau travail de Peeters, Musona centrera à destination de Jonathan Héris qui ouvrira le score d'une magnifique reprise de volée (47e), 1-0.

© photonews

En confiance, Eupen essaiera de faire le break. D'ailleurs, cinq minutes plus tard, Cools effectuera une percée et tentera la pichenette, mais celle-ci passera bien au-dessus de la cage de Bolat (52e). Boljevic aura une belle occasion par la suite mais croisera trop son tir (60e). Toutefois, La Gantoise montrera un peu plus de caractère, de mordant et monopolisera le ballon. D'ailleurs, Odjidja aura l'occasion d'égaliser mais sa tête ira heurter la barre transversale (68e). Les Gantois pousseront en fin de partie afin d'arracher le partage comme cette belle frappe de Bezus à distance repoussée par Defourny (88e). Finalement, les Pandas résisteront aux assauts adverses et s'imposeront donc sur le plus petit écart (1-0). Eupen se hisse en demi-finale de la Coupe de Belgique !