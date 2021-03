Le Club de Bruges officialise son entrée en bourse

Comme prévu, le FC Bruges va bel et bien faire son entrée en bourse via Euronext Brussels.

Comme l'annonçait L'Echo la semaine passée, le Club de Bruges va bel et bien faire son entrée en bourse via Euronext Brussels. Le club l'a officialisé ce mercredi matin. Les actions brugeoises seront majoritairement détenues par Bart Verhaeghe, président, Vincent Mannaert, CEO, et Jan Boone, CEO des industries Lotus. Cette entrée en bourse doit aider le FC Bruges à financer son futur stade.